Trilha de pegadas na China leva à descoberta de parente gigante do velociraptor

Graças ao seu reinado de terror em "Jurassic Park", os velociraptors são infames predadores pré-históricos.

As versões retratadas no cinema, no entanto, estão muito distante de seus equivalentes científicos —e não apenas porque os fictícios não têm penas. Na vida real, eles atingiam o tamanho de um labrador.

Ainda assim, alguns alcançaram tamanhos imponentes. E uma equipe de paleontólogos disse que pode ter identificado um novo megaraptor com base em um conjunto de pegadas fossilizadas encontradas na China. Em um artigo publicado no último dia 24 na revista iScience, eles estimaram que essas pegadas foram deixadas por um dinossauro que estaria entre os maiores raptors conhecidos pela ciência.

Ilustração do Fujianipus yingliangi, descoberto por pesquisadores graças à trilha de pegadas na China - Yingliang Stone Natural History Museum via The New York Times

As marcas fazem parte de uma trilha de dinossauros descoberta no sudeste da China em 2020. Durante o período do Cretáceo superior, cerca de 90 milhões de anos atrás, a área era uma planície lamacenta de rio e lar de todo tipo de dinossauros. E, enquanto esses habitantes pisoteavam, eles deixaram pegadas lamacentas, algumas das quais foram preservadas por dezenas de milhões de anos.

Cerca de 240 pegadas de dinossauros foram identificadas em Longxiang, no local da trilha. Algumas delas têm formatos estranhos, com impressões preservadas apresentando apenas dois dedos.

"Quando você vê pegadas de dinossauros com apenas dois dedos, você pode brincar de jogo do sapatinho de Cinderela e procurar pés que combinem com eles", disse Stephen Brusatte, paleontólogo da Universidade de Edimburgo que não esteve envolvido no novo estudo. "Os únicos dinossauros que andavam em dois dedos eram 'raptors' como os velociraptors e seus parentes próximos."

Os raptors deixaram impressões estranhas porque seus dedos internos eram mantidos fora do chão. Isso evitava que a garra recurvada e grande arrastasse no chão e se tornasse sem corte.

Vários dos rastros de dois dedos de Longxiang parecem ser de um pequeno dinossauro do tamanho de um velociraptor. Mas os pesquisadores encontraram um conjunto de cinco rastros com mais de 30 centímetros de comprimento, tornando-os os maiores rastros de raptor no registro fóssil. Com base no tamanho dos rastros, o dinossauro que os deixou tinha aproximadamente 1,5 metro de altura e 4,5 metros de comprimento, colocando-o no grupo dos maiores raptors conhecidos, incluindo o Utahraptor.

Suas pegadas distintas inspiraram os paleontólogos a nomear o novo raptor de Fujianipus (o pé de Fujian) yingliangi. Embora encontrar ossos fossilizados ajudaria os pesquisadores a ter uma ideia melhor de como o animal era, as proporções de seus dois dedos indicam que ele provavelmente era um troodontidae, um tipo de raptor parecido com pássaro que habitava a Ásia e a América do Norte durante o Cretáceo.

Os raptors são frequentemente retratados como predadores rápidos. Apenas as pegadas, no entanto, não podem fornecer uma ideia de quão rápido o Fujianipus se movia, de acordo com W. Scott Persons, paleontólogo do College of Charleston, na Carolina do Sul, e coautor do novo artigo.

Ele diz acreditar que o raptor provavelmente estava observando onde pisava ao atravessar o leito do rio lamacento. "Quando você anda sobre lama, você se move com muito cuidado para evitar escorregar", disse Persons. "Provavelmente foi o mesmo caso para o nosso raptor."

Sem ossos de pernas fossilizados, os pesquisadores não podem estimar a velocidade de Fujianipus. Mas os membros do grupo troodontidae, ao qual provavelmente pertencia, eram "entre os mais pernaltas de todos os raptores", disse Persons, sugerindo que Fujianipus provavelmente era um predador ágil.

A velocidade teria sido útil durante o final do Cretáceo, um período em que linhagens mais antigas de dinossauros predadores estavam gradualmente cedendo lugar a grupos emergentes de carnívoros como raptores e tiranossauros esguios.

"Durante esse tempo, parece que esses dois grupos icônicos de dinossauros, os tiranossauros e os raptors, estavam competindo pela coroa de predador de tamanho médio", disse Brusatte.

Enquanto os tiranossauros continuariam a crescer e se tornar gigantes como o Tyrannosaurus rex, os raptors em sua maioria permaneceram pequenos. Gigantes como Fujianipus e Utahraptor são exceções.

"Os raptors experimentaram com tamanhos corporais grandes, mas, ao contrário de muitos outros grupos de dinossauros carnívoros, eles não continuaram com isso", disse Persons. "Os raptors parecem ter sido muito melhores em ser carnívoros pequenos e de tamanho médio do que em ser grandes."