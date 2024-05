Boeing e Nasa dizem ter superado problemas técnicos para o voo tripulado da Starliner

Washington (Estados Unidos) | Reuters

A Boeing e a Nasa resolveram dois problemas técnicos na nave espacial Starliner da empresa, incluindo uma "vulnerabilidade de design" que exigia uma solução temporária, para colocar a cápsula de volta nos trilhos para sua primeira missão levando dois astronautas ao espaço, disseram autoridades na sexta-feira (24).

A missão tripulada de estreia da Starliner, um teste de alto risco agora planejado para o dia 1º de junho, foi interrompida no início deste mês por um pequeno vazamento de hélio detectado em seu sistema de propulsão horas antes do previsto para decolar na Flórida. Mais de duas semanas de escrutínio adicional descobriram que o vazamento não representa um grande risco para os astronautas, disseram as autoridades.

Um foguete Atlas V da United Launch Alliance na plataforma de lançamento - Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP

"Isso realmente não é um problema de segurança de voo para nós, e acreditamos que temos uma condição bem compreendida que podemos gerenciar", disse o chefe da Starliner da Boeing, Mark Nappi, aos repórteres durante uma coletiva de imprensa.

O voo tripulado de estreia há muito adiado da Starliner, com os astronautas da Nasa Suni Williams e Butch Wilmore a bordo, é a última missão de teste antes que a Nasa possa certificar a nave para viagens rotineiras de astronautas para a Estação Espacial Internacional. Ela se tornaria a segunda cápsula tripulada dos EUA ao lado da Crew Dragon da SpaceX, que começou a transportar humanos em 2020.

A investigação do vazamento de hélio pela Boeing e pela Nasa levou os engenheiros a descobrir um problema adicional no sistema de propulsão da Starliner que o chefe da tripulação comercial da agência espacial americana, Steve Stich, chamou de "vulnerabilidade de design".

A modelagem mostrou que uma série de problemas em cascata, mas muito improváveis, durante uma missão poderiam eliminar os propulsores de reserva da cápsula e torná-la incapaz de retornar com segurança à Terra. Uma correção de software ofereceu uma solução temporária para a missão, mas a Boeing e a Nasa discutirão se é necessária uma reformulação mais profunda antes de voos futuros, disseram as autoridades.

"Isso é respaldado por dados de teste, é respaldado por dados de voo, e a modelagem de orientação e navegação reforçou que essa técnica funcionará", disse Nappi, acrescentando que os astronautas testaram o sistema após a correção.

Esse problema mais amplo e a resolução ad hoc levaram a Nasa a solicitar uma adicional Revisão de Prontidão para o Voo (Flight Readiness Review, em inglês), uma extensa reunião de um dia entre autoridades da agência, engenheiros da Boeing e analistas independentes para justificar que a Starliner está segura para o voo.

Essa reunião está agendada para quarta-feira, três dias antes do horário de lançamento alvo da Boeing em 1º de junho, às 13h25 (no horário de Brasília). Se necessário, a Starliner também tem oportunidades de voar em 2, 5 e 6 de junho.

A Boeing, que inicialmente tentou lançar a Starliner em 6 de maio, enfrenta pressão para fazer uma dessas datas no início de junho.

Qualquer data posterior a 6 de junho poderia desencadear semanas ou potencialmente meses de mais atrasos porque alguns itens perecíveis precisariam ser substituídos na Starliner e em seu foguete Atlas 5, construído pela joint venture Boeing-Lockheed United Launch Alliance (ULA).

Isso começaria a entrar em conflito com outras prioridades programadas que a ULA tem em seu lançamento, como o primeiro lançamento dos satélites Kuiper da Amazon e o segundo voo de seu novo foguete Vulcan, uma demonstração há muito adiada que permitiria iniciar o lançamento de missões do Pentágono.

A Boeing é uma contratada de longa data da Nasa que construiu módulos para a Estação Espacial Internacional, mas nunca antes levou humanos ao espaço, algo que as lutas persistentes em seu programa Starliner tornaram elusiva.

Anos atrasado e com US$ 1,5 bilhão em custos de desenvolvimento não planejados, um sucesso com a Starliner é muito necessário, já que a Boeing enfrenta crises implacáveis em seu negócio de aviação.

A Starliner falhou em uma tentativa de alcançar a ISS em 2019, retornando à Terra aproximadamente uma semana antes do planejado devido a dezenas de problemas de software, técnicos e de gestão que reformularam o relacionamento da Boeing com a Nasa.

A nave espacial teve sucesso em um voo de repetição em 2022 para a ISS.