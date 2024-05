Escaneando o Universo, telescópio Euclid capta galáxias e berçário estelar

The New York Times

Euclid, lançado pela Agência Espacial Europeia (ESA) no ano passado, enfim mostrou do que é capaz com uma série de imagens impressionantes e resultados científicos iniciais divulgados no último 23. O telescópio ajudará os astrônomos a entender dois dos maiores mistérios do Universo: a matéria escura, a cola invisível que agrupa as galáxias, e a energia escura, a força que as empurra para longe.

"Antes de tentar entender o que é, você tem que entender como se comporta", disse Jean-Charles Cuillandre, astrônomo do CEA Paris-Saclay, referindo-se à matéria escura.

A substância misteriosa dobra e distorce a luz, um efeito conhecido como lente gravitacional. Em casos extremos, a lente faz com que as galáxias pareçam distorcidas e até pode produzir imagens espelhadas de uma única fonte.

Euclid capturou esse efeito enquanto observava Abell 2390, um aglomerado de galáxias localizado a 2,7 bilhões de anos-luz de distância. Noventa por cento da massa desse aglomerado é matéria escura.

A gravidade faz com que a matéria escura se agrupe, mas a energia escura contraria esse efeito. Estudar a densidade da matéria escura pelo cosmos ajudará os astrônomos a entender como a energia escura influencia a estrutura de nosso Universo.

A especialidade de Euclid está em sua capacidade de capturar amplas áreas do céu com detalhes impressionantes. Galáxias que aparecem perto de estrelas brilhantes como Beta Phoenicis podem ser impossíveis de serem vistas por alguns observatórios na Terra, mas não com o Euclid.

Os sensores do telescópio o tornam como uma rede para a luz, disse Cuillandre. "Ele captura tudo."

Em uma série de artigos, a equipe de Euclid também compartilhou descobertas de novas galáxias anãs, aglomerados de estrelas e planetas flutuantes. Os astrônomos dizem que essas descobertas mostram como a missão pode ir além de seus objetivos principais.

"Chamamos isso de ciência legada, as coisas que Euclid também pode fazer", disse Michael Seiffert, cosmologista que trabalha na missão no Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa.

O telescópio capturou duas galáxias próximas uma da outra a 62 milhões de anos-luz de distância, resultando em bordas difusas e caudas. Interações como essa são comuns. "É muito raro encontrar uma galáxia isolada", disse Cuillandre. "É isso que estamos descobrindo."

Euclid também tirou uma foto da galáxia espiral NGC 6744, a 30 milhões de anos-luz da Terra.

Gás e poeira interestelar se coalescem na unem em uma galáxia espiral, promovendo a formação de estrelas ao longo de seus braços. Cada grão azul na imagem é uma estrela bebê quente e massiva.

Uma galáxia anã vizinha arrancou um dos braços de NGC 6744. Galáxias também têm cicatrizes, de acordo com Cuillandre. Elas mantêm um traço do que aconteceu ao longo de bilhões de anos, segundo ele.

Messier 78, um berçário estelar, foi outro objeto no qual o telescópio se concentrou. Com sua visão no infravermelho próximo, ele pode enxergar além de nuvens de gás e poeira para revelar as brilhantes estrelas bebês azuis escondidas dentro.

As estrelas liberam prótons e nêutrons, moldando a poeira e outros materiais ao redor, de forma semelhante a como o vento na Terra esculpe nossas nuvens. No fim, cavidades se formam ao redor dessas estrelas, libertando sua luz para brilhar através do Universo.

As imagens mais recentes vêm de apenas um dia de observação. "Nós realmente estamos apenas começando", disse Seiffert.