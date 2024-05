Por que as pessoas fazem música?

The New York Times

A música intrigou Charles Darwin. A habilidade da humanidade de produzir e apreciar melodias, ele escreveu em 1874, "deve ser classificada entre as mais misteriosas com as quais ele é dotado".

Todas as sociedades humanas faziam música e, no entanto, para Darwin, parecia não oferecer nenhuma vantagem para nossa sobrevivência. Ele especulou que a música evoluiu como uma forma de conquistar potenciais parceiros. Nossos "ancestrais meio humanos", como ele os chamava, "despertavam as ardentes paixões uns dos outros durante seu cortejo e rivalidade".

Outros cientistas vitorianos eram céticos. William James rejeitou a ideia de Darwin, argumentando que a música é simplesmente um subproduto de como nossas mentes funcionam —uma "mera peculiaridade incidental do sistema nervoso".

Aleksandar Arabadjiev, da Macedônia; ele é um dos participantes do estudo que cantou músicas de sua cultura - Latyr Sy via The New York Times

Esse debate continua até hoje. Alguns pesquisadores estão desenvolvendo novas explicações evolutivas para a música. Outros mantêm que a música é uma invenção cultural, como a escrita, que não precisou de seleção natural para surgir.

Nos últimos anos, cientistas investigaram essas ideias com grandes conjuntos de dados. Eles analisaram as propriedades acústicas de milhares de músicas gravadas em dezenas de culturas. Na última quarta-feira (15), uma equipe de 75 pesquisadores publicou uma investigação mais pessoal sobre a música. Para o estudo, todos os pesquisadores cantaram músicas de suas próprias culturas.

A equipe, composta de musicólogos, psicólogos, linguistas, biólogos evolutivos e músicos profissionais, gravou músicas em 55 idiomas, incluindo árabe, balinês, basco, cherokee, maori, ucraniano e iorubá. Entre as culturas, os pesquisadores descobriram que as músicas compartilham certas características não encontradas na fala, sugerindo que Darwin poderia estar certo: apesar de sua diversidade hoje, a música pode ter evoluído em nossos ancestrais distantes.

"Isso nos mostra que pode haver realmente algo universal para todos os humanos que não pode ser simplesmente explicado pela cultura", disse Daniela Sammler, neurocientista do Instituto Max Planck de Estética Empírica em Frankfurt que não esteve envolvida no estudo.

Bancos de dados de músicas coletadas por etnomusicólogos às vezes carecem de detalhes importantes. Também pode ser difícil para os pesquisadores entender a estrutura e as letras de músicas de outras culturas. Os computadores, da mesma forma, não são muito bons em reconhecer muitas características da música.

"Pensamos que deveríamos envolver os insiders", disse Yuto Ozaki, que obteve seu doutorado na Universidade Keio, no Japão, ao ajudar a liderar o projeto.

Patrick Savage, colega de Ozaki, assumiu a tarefa de recrutar os cantores. "Foi uma combinação da rede que eu já havia construído ao longo da primeira década da minha carreira, juntamente com ir a conferências, fazer pequenas conversas e conhecer pessoas", disse Savage, musicólogo na Universidade de Auckland.

Todos os membros da equipe escolheram músicas tradicionais de suas culturas para gravar.

Além de cantar, eles recitaram as letras das músicas sem melodia para que a equipe pudesse comparar posteriormente a música e a fala. E, para um ponto de comparação adicional, os pesquisadores tocaram suas músicas em uma ampla gama de instrumentos, incluindo cítaras e melódicas.

Em cada gravação, os pesquisadores mediram seis características, como tom e tempo. Apesar de sua variedade, todas as músicas compartilhavam várias características que as diferenciavam da fala. O tom era mais alto e mais estável, por exemplo, e o tempo era mais lento.

Sammler alertou que os cantores no novo estudo eram principalmente acadêmicos e que as músicas que escolheram podem ter introduzido algum viés na pesquisa. "Basicamente, são acadêmicos cantando material que pode não ser representativo", disse ela.

Mas ela também observou que outro estudo, ainda não publicado em um jornal científico, chegou a uma conclusão semelhante. Nesse estudo, os pesquisadores analisaram músicas de 18 idiomas e identificaram muitas das mesmas características.

É possível que as músicas tenham características distintas porque têm um papel especial na comunicação humana separado da fala, disse Aniruddh Patel, psicólogo da Universidade Tufts que não esteve envolvido no estudo. Além disso, nossos cérebros parecem ser sensíveis a essas características. Em 2022, Patel apontou, pesquisadores descobriram neurônios humanos que respondiam apenas ao canto —não à fala ou à música tocada em instrumentos.

"Há algo distintivo sobre a música em todo o mundo como um sinal acústico que talvez nossos cérebros tenham se ajustado ao longo do tempo evolutivo", disse Patel.

Que tipo de benefício evolutivo viria desse sinal ainda é motivo de debate.

"Talvez a música fosse necessária para melhorar a coesão do grupo", disse Ozaki. Cantar em coros, compartilhar ritmos e melodias, poderia ter unido as pessoas, seja como comunidade ou em preparação para uma batalha.

No entanto, Sammler não achou que o novo estudo descarte outros papéis para a música, como ajudar os pais a se conectarem com seus filhos. "Isso poderia apoiar muitas teorias", disse ele.