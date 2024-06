Marte recebeu radiação de 30 raios-X de tórax durante tempestade solar

The New York Times

O Sol disparou uma sequência de erupções carregadas de radiação em maio. Quando elas colidiram com a bolha magnética da Terra, o mundo foi agraciado com exibições iridescentes das luzes do norte e do sul. Mas nosso planeta não foi o único na linha de fogo solar.

Alguns dias após o espetáculo de luzes da Terra, outra série de erupções irrompeu do Sol. Desta vez, em 20 de maio, Marte foi atingido por uma tempestade monstruosa.

Observado de Marte, "este foi o evento de partículas solares energéticas mais forte que já vimos até hoje", disse Shannon Curry, a investigadora principal do orbitador de Evolução da Atmosfera e Voláteis de Marte da Nasa, ou Maven, na Universidade do Colorado, Boulder.

Auroras, representadas em roxo para representar a luz ultravioleta, no lado noturno de Marte foram detectadas por um instrumento a bordo do orbitador Maven da Nasa entre 14 e 20 de maio. Quanto mais brilhante o roxo, mais auroras estavam presentes - NASA/University of Colorado/LASP/NYT

Quando o ataque chegou, desencadeou uma aurora que envolveu Marte de polo a polo em um brilho cintilante. Se estivessem de pé na superfície marciana, "os astronautas poderiam ver estas auroras", disse Curry. Com base no conhecimento científico da química atmosférica, ela e outros cientistas dizem, observadores em Marte teriam visto um espetáculo de luz verde-jade, embora nenhuma câmera colorida tenha capturado isso na superfície.

Mas é muito sorte que nenhum astronauta estivesse lá. A atmosfera fina de Marte e a ausência de um escudo magnético global significaram que sua superfície, conforme registrado pelo rover Curiosity da Nasa, foi banhada por uma dose de radiação equivalente a 30 raios-X no peito — não uma dose letal, mas certamente desagradável para a constituição humana.

Enquanto as auroras do mês passado eram encantadoras, elas serviram como um lembrete de que Marte pode ser um lugar perigoso, sufocado pela radiação e que futuros visitantes astronautas terão que tomar cuidado. "Essas tempestades solares são poderosas", disse Curry.

Tubos de lava —longas cavernas formadas por atividade vulcânica— podem fornecer aos viajantes marcianos um refúgio resistente das tempestades solares. Mas com as partículas deletérias do Sol às vezes alcançando Marte em minutos, os terráqueos terão que ser ágeis.

Em outras palavras, se você é um astronauta marciano, "é melhor se manter atualizado com as previsões meteorológicas espaciais", disse James O’Donoghue, um astrônomo planetário na Universidade de Reading, na Inglaterra.

Quando a megaerupção de 20 de maio emergiu, foi imediatamente óbvio que era formidável. Uma poderosa labareda solar atingiu Marte primeiro, banhando-o em raios-X e raios gama. Logo em seguida veio uma potente ejeção de massa coronal —uma rajada de partículas carregadas do Sol. "Elas pareciam bem rápidas para mim", disse Mathew Owens, um físico espacial na Universidade de Reading.

Quando partículas de uma salva solar alcançam o lar da humanidade, elas são capturadas pelo campo magnético da Terra e espiralam para baixo em direção aos polos magnéticos norte e sul. Lá, elas colidem com diferentes moléculas de gás na atmosfera, energizando-as temporariamente e liberando rajadas de cores visíveis e variadas.

Marte perdeu seu campo magnético há eons quando seu interior rico em ferro parou de girar, então o bombardeio solar de maio não foi interceptado. "Não há nada para impedir essas partículas de se chocarem diretamente com a atmosfera", disse Nick Schneider, o cientista principal trabalhando no Espectrógrafo Ultravioleta de Imagem no Maven na Universidade do Colorado, Boulder.

Auroras se acenderam por todo o planeta. O orbitador Maven documentou um brilho ultravioleta estrondoso, enquanto um tom verde claro teria sido visível na superfície, emanando dos átomos de oxigênio agitados na atmosfera.

Alguns dos residentes robóticos de Marte encontraram os efeitos mais desagradáveis da tempestade. Partículas carregadas atingiram as câmeras de navegação do Curiosity e as câmeras de rastreamento de estrelas para os satélites Mars Odyssey, inundando todos eles com estática como "neve".

Tempestades solares também podem degradar os painéis solares de uma nave espacial. A maelstrom de maio não foi exceção. "Todos os painéis solares sofreram", disse Curry. Ela acrescentou que uma tempestade solar como a de 20 de maio "causa mais ou menos a mesma quantidade de degradação que normalmente vemos ao longo de um ano".

Nenhuma das espaçonaves foi profundamente danificada —e os dados científicos que registraram foram calorosamente recebidos. Mas esses orbitadores podem nem sempre sair ilesos diante da fúria do Sol. "A equipe científica fica empolgada toda vez que vemos esses eventos", disse Curry. "A equipe de operações da espaçonave, nem tanto."