Pintura rupestre em caverna indonésia é a mais antiga do mundo, segundo pesquisadores

No teto de uma caverna na ilha indonésia de Sulawesi, cientistas descobriram uma obra que retrata três figuras humanas interagindo com um porco selvagem. A pintura rupestre, com 51,2 mil anos, é considerada a mais antiga do mundo, segundo pesquisadores.

Eles adotaram uma nova abordagem para determinar a idade mínima da pintura recém-descoberta dentro da caverna Leang Karampuang na região de Maros-Pangkep, na província de Sulawesi do Sul. Foi utilizado um laser para datar um tipo de cristal chamado carbonato de cálcio que se formou naturalmente sobre a pintura.

Pintura rupestre de um grande javali e três figuras humanas que, segundo pesquisadores, têm 51,2 mil anos - Universidade Griffith/AFP

"O método é uma melhoria significativa em relação a outros e deve revolucionar a datação de arte rupestre em todo o mundo", disse Maxime Aubert, especialista em ciência arqueológica na Universidade Griffith, na Austrália, e um dos líderes da pesquisa publicada nesta quarta-feira (3) na revista Nature.

A cena, dominada por uma representação de um porco que está em pé junto com três figuras humanas menores, é pintada em um único tom de pigmento vermelho escuro. Há outras imagens de porcos na caverna também.

Os pesquisadores interpretaram a pintura como uma cena narrativa, o que, segundo eles, a tornaria a evidência mais antiga de contação de histórias na arte.

"As três figuras humanas e a do porco claramente não foram representadas em partes separadas do painel de arte rupestre", disse o arqueólogo Adam Brumm, da Universidade Griffith, também coautor do estudo.

"Em vez disso, a justaposição das figuras —como estão posicionadas em relação umas às outras— e a maneira como estão interagindo claramente foram deliberadas e transmitem um sentido inconfundível de ação. Algo está acontecendo entre essas figuras. Uma história está sendo contada. Obviamente, não sabemos qual era essa história", acrescentou Brumm.

Os pesquisadores usaram o mesmo método de datação para reavaliar a idade de outra pintura rupestre de uma caverna de Sulawesi de um local chamado Leang Bulu' Sipong 4. Essa também retrata uma cena narrativa, com figuras aparentemente parte humanas, parte animais caçando porcos e búfalos. A pintura tem pelo menos 48 mil anos, mais de 4.000 anos antes do que se pensava anteriormente.

"Nós, como humanos, nos definimos como uma espécie que conta histórias, e essas são as evidências mais antigas de nós fazendo isso", disse Aubert.

Na pintura de Leang Karampuang, a interação entre as figuras humanas e o porco, uma espécie que ainda habita a ilha, é um tanto críptica.

"Duas dessas figuras estão segurando objetos de algum tipo, e pelo menos uma figura parece estar se aproximando do rosto do porco. Outra figura está posicionada diretamente acima da cabeça do porco em uma posição de cabeça para baixo", disse Brumm.

Pouco se sabe sobre as pessoas que criaram as pinturas rupestres de Sulawesi.

Aubert disse que as pinturas podem ser mais antigas do que a idade mínima determinada pelos novos testes e possivelmente datam da primeira onda de Homo sapiens a varrer a região, eventualmente alcançando a Austrália cerca de 65 mil anos atrás, em sua migração para fora da África.

Até agora, a pintura de caverna mais antiga conhecida era uma na caverna de Leang Tedongnge, também em Sulawesi, de pelo menos 45,5 mil anos atrás.

A pintura de Leang Karampuang, disseram os pesquisadores, antecede as de caverna da Europa, a mais antiga das quais está em El Castillo, na Espanha, datando de cerca de 40,8 mil anos atrás.

Há uma pintura de estêncil de mão na caverna de Maltravieso, na Espanha, que alguns cientistas dataram em cerca de 64 mil anos atrás e atribuíram aos neandertais. Outros cientistas contestaram a idade da pintura e argumentaram que foi criada por Homo sapiens.

"Esta descoberta de arte de caverna muito antiga na Indonésia enfatiza o fato de que a Europa não foi o local de nascimento da arte de caverna, como se presumia há muito tempo. Também sugere que a narração era uma parte muito mais antiga da história humana, e da história da arte em particular, do que se reconhecia anteriormente", disse Brumm.

"A arte rupestre mais antiga de Sulawesi não é 'simples'", acrescentou Aubert. "É bastante avançada e mostra a capacidade mental das pessoas na época."

A data atribuída a essa arte rupestre indonésia é "bastante provocativa" porque é muito mais antiga do que o que foi encontrado em outros lugares, incluindo a Europa, segundo Chris Stringer, antropólogo do Museu de História Natural de Londres.

Stringer, que não esteve envolvido na pesquisa, disse que as descobertas da experiente equipe pareciam sólidas, mas precisavam ser confirmadas por mais datações.

"Na minha opinião, essa descoberta reforça a ideia de que a arte figurativa foi produzida pela primeira vez na África, há mais de 50 mil anos, e o conceito se estendeu à medida que nossa espécie se dispersou", disse ele à AFP. "Caso isto esteja certo, ainda falta descobrir muitas novas evidências de apoio em outras áreas, incluindo a África."