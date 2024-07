Foguete chinês é lançado acidentalmente durante teste e explode

The New York Times

Um foguete comercial chinês foi lançado acidentalmente durante um teste em solo no último domingo (30). O veículo se chocou contra uma montanha e explodiu, segundo a Space Pioneer.

Devido a uma "falha estrutural", o foguete Tianlong-3 se separou da plataforma enquanto seu sistema de propulsão estava sendo testado e decolou. O acidente ocorreu na cidade de Gongyi, na província central de Henan, na China.

Após o lançamento, o computador de bordo desligou automaticamente e o foguete caiu em uma área montanhosa a cerca de 1,6 quilômetro do local de teste.

Foguete da Space Pioneer em lançamento acidental em Henan, na China - @Byron_Wanno X/Reprodução

Ninguém ficou ferido, de acordo com a Space Pioneer, que ressaltou que o local do acidente é distante de áreas residenciais e que havia trabalhado com as autoridades antes do teste para esvaziar as áreas próximas.

Vídeos postados por veículos chineses e em redes sociais parecem mostrar o foguete subindo antes de perder potência e cair, explodindo em uma colina próxima.

O governo municipal de Gongyi disse em um comunicado nas redes sociais que a queda do foguete iniciou um incêndio, que foi controlado ainda no domingo.

O acidente parece ter ocorrido durante um teste de fogo estático, quando os motores são acionados como se fosse para decolagem, mas o foguete permanece preso ao chão, disse o astrofísico Brad Tucker, da Universidade Nacional da Austrália, que analisou vídeos do acidente.

Foi um teste rotineiro, continuou ele, acrescentando que, embora seja frequentemente feito com o foguete na horizontal, algumas empresas, incluindo a SpaceX, fazem o teste na vertical.

"É tão comum que é uma surpresa que esse tipo de falha tenha ocorrido", disse Tucker. Segundo ele, o único outro acidente comparável de que ele tinha conhecimento ocorreu em 1952, quando um Viking 8 dos EUA se soltou durante um teste de fogo estático e caiu no deserto a cerca de oito quilômetros de distância.

"Várias coisas provavelmente teriam que ter dado errado para que essa falha acontecesse", afirmou Tucker. Ele destacou que, embora o programa espacial nacional da China seja avançado, sua indústria espacial comercial é bastante jovem.

Essa indústria expandiu rapidamente nos últimos anos ao lado das crescentes ambições espaciais do governo. Neste ano, pela primeira vez, o voo espacial comercial foi listado como uma indústria emergente a ser ativamente fomentada no relatório anual de trabalho do governo chinês, o documento-chave que delineia as prioridades do governo para o ano.

A Space Pioneer, também conhecida como Beijing Tianbing Technology, é uma grande player nessa indústria. O Tianlong-3, o foguete transportador mais poderoso atualmente em desenvolvimento na China, é feito sob medida para ajudar a construir o sistema de internet via satélite do país.

No mês passado, a China se tornou o primeiro país a recuperar amostras de rochas do lado afastado da Lua. O objetivo do país é colocar uma pessoa no satélite antes de 2030, o que a tornaria a segunda nação a fazê-lo após os Estados Unidos. Eles também lançaram com sucesso uma missão a Marte e têm planos para uma futura visita a um asteroide.

No ano passado, o Tianlong-2 da Space Pioneer —antecessor do Tianlong-3— transformou-se no primeiro foguete comercial de combustível líquido da China a entrar com sucesso em órbita, de acordo com a mídia estatal.

Segundo a Space Pioneer, o Tianlong-3 é comparável ao Falcon 9, da SpaceX, o primeiro foguete reutilizável de classe orbital. Projetado para transportar tripulação e carga para a órbita terrestre, o Falcon 9 se tornou o primeiro foguete comercial a lançar astronautas em órbita em 2020.