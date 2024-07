SBPC concentra reunião anual na amazônia, em sustentabilidade e futuro inclusivo

São Paulo

A Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência) se aproxima e, voltada à sustentabilidade, ocorrerá em Belém, no Pará —que deverá receber a COP30, em 2025. A participação é gratuita e, para várias atividades, nem mesmo inscrição é necessária.

A reunião ocorrerá deste domingo (7) até o próximo dia 13 no Campus Guamá da UFPA (Universidade Federal do Pará). Haverá também atividades com transmissão pela internet.

O encontro costuma contar com a presença de figuras políticas relevantes. Nas eleições presidenciais de 2022, por exemplo, a SBPC convidou os três presidenciáveis com maiores intenções de voto para discutir ciência e educação. Lula (PT) e Ciro Gomes (PDT) compareceram, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não.

Neste ano, espera-se a presença das ministras Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Nísia Trindade (Saúde), Marina Silva (Meio Ambiente), Simone Tebet (Planejamento) e do ministro Camilo Santana (Educação).

Mercado do Ver-o-Peso em Belém, no Pará - Lalo de Almeida - 23.mai.2023/Folhapress

A 76ª edição do encontro (que ocorre todo ano desde 1949) terá minicursos presenciais e online. Alguns deles são: insetos forenses, a biodiversidade a favor da lei; genética forense do pescado amazônico; urbanismo dos povos da floresta; descolonização dos produtos derivados do cacau; fazendo ciência na floresta; usando as redes sociais como ferramentas para o engajamento sustentável e inclusivo; introdução à arte rupestre brasileira; e museus indígenas virtuais.

O evento também terá programação voltada para as crianças e adolescentes, a SBPC Jovem, todos os dias do evento, das 8h às 18h. Entre as atividades há peças de teatro, apresentações musicais, rodas de conversa e participação em experimentos científicos de diferentes áreas do conhecimento, como a astronomia e paleontologia. Para crianças ainda na primeira infância, a Tenda Infâncias Mairi oferecerá um espaço interativo e oficinas de iniciação ao universo da ciência.

O encontro é uma reunião da comunidade científica falando com o público geral, diz Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC. Ele reforça a importância da participação do público da região.

"Nós decidimos fazer em Belém para fortalecer a visão de que a amazônia é importante para nós e para o mundo", diz Ribeiro. Esta é a terceira vez que o evento acontece na capital paraense.

A ideia, segundo o presidente da SBPC, é pensar na ciência para um futuro sustentável, mas não só isso. É importante que ele também seja inclusivo. "É preciso que os povos da floresta sejam contemplados", diz Ribeiro.

O evento defenderá "um novo contrato social com a natureza".

Além disso, a reunião discutirá, como é de costume, os avanços nas ciências e as políticas públicas para a área.

Ribeiro ainda relembra que haverá, dentro do evento, a ExpoT&C, que é uma mostra de tecnologia e inovação com empresas públicas e privadas, o espaço SBPC Jovem, com 71 estandes com oficinas, planetário e bate-papos, e a SBPC Afro e Indígena.

Espera-se no evento a presença de 35 mil pessoas, segundo a SBPC.

A programação preliminar pode ser acessada clicando aqui.