Arqueólogos encontram pote de ouro de 2.400 anos na Turquia

The New York Times

No final do século 5º a.C., um soldado mercenário ajoelha-se em seus modestos aposentos e cava um buraco no chão. Ele coloca uma pequena jarra no espaço e a cobre com terra. Nela estão suas economias —dezenas de moedas de ouro, conhecidas como dáricos, cada uma equivalente a um salário mensal.

Mas algo acontece com o soldado e ele nunca recupera seu tesouro, que permanece escondido pelos próximos 2.400 anos.

Esse é um dos vários cenários propostos pelo arqueólogo Christopher Ratté, da Universidade de Michigan, para explicar o esconderijo que ele e sua equipe de pesquisa recentemente desenterraram das ruínas de Notion, uma antiga cidade-estado na Turquia moderna.

Dois lados de um dárico, moeda de ouro persa encontrado em sítio arqueológico na Turquia - Projeto Arqueológico Notion/Universidade de Michigan/NYT

Enquanto escavavam sob o pátio de uma casa que remonta ao 3º século a.C., eles encontraram os restos de uma outra habitação. "As moedas estavam enterradas em um canto do prédio mais antigo", disse Ratté. "Na verdade, não estávamos procurando um pote de ouro."

Os dáricos eram usados principalmente para pagar soldados.

O arqueólogo Andrew Meadows, da Universidade de Oxford, que não estava envolvido no projeto, disse que não conhecia outro tesouro desse tipo que tenha sido encontrado na Ásia Menor (também conhecida como Anatólia). "Essa é uma descoberta de grande importância", afirmou ele. "O contexto arqueológico do tesouro nos ajudará a ajustar a cronologia das moedas de ouro aquemênidas [dinastia persa fundada por Aquêmenes]."

O sítio arqueológico de Notion se estende por 323,8 mil metros quadrados, o equivalente a 30 campos de futebol, no topo de um promontório no oeste da Anatólia, uma região de fronteira que divide a Ásia da Europa. Foi uma das comunidades de língua grega que surgiram na região durante o primeiro milênio a.C., talvez devido à migração através do mar Egeu. A deposição e a perda do tesouro de Notion ocorreram em um período de guerra, insegurança e grandes maquinações de poder em uma zona de fronteira contestada.

"Isso era verdade na mais profunda antiguidade, como lembrado na história da Guerra de Troia", disse Ratté. "E continua sendo verdade até hoje, como demonstrado pela crise dos refugiados sírios." Ele observou que o pequeno porto no lado leste da cidade era um dos pontos de partida para sírios que fugiram por meio da Turquia para a Europa durante a crise de refugiados uma década atrás.

Anatólia é o berço da primeira moeda emitida pelo Estado do mundo ocidental, o estáter, que foi criado por um povo navegante chamado lídios. O rei Aliates padronizou o peso e o design do estáter lídio, que, a partir de cerca de 610 a.C., era cunhado em uma liga natural de ouro e prata. O filho e sucessor do rei, Creso, é creditado por cunhar a primeira moeda de ouro verdadeira. A expressão "rico como Creso" refere-se à sua riqueza extravagante, bem como à opulência da Lídia durante o seu reinado.

Em 546 a.C., toda a região, conhecida como Jônia, foi conquistada pelo Império Persa Aquemênida. Embora Creso tenha sido derrotado em batalha por Ciro, o Grande, seu sistema monetário baseado em ouro continuou. Os persas mantiveram a fabricação da moeda de Creso até introduzirem sua própria moeda bimetálica, composta de moedas de prata e ouro. As de prata eram chamadas de "sigloi", e as de ouro, dáricos —um nome derivado de Dario 1º, que governou o Império Persa de 522 a.C. a 486 a.C., ou dari, a raiz da palavra persa antiga para ouro.

Em 427 a.C., de acordo com o historiador grego Tucídides, um general ateniense chamado Paches atacou e matou um grupo de mercenários pró-persas em Notion depois de atrair seu comandante para uma armadilha. Os simpatizantes persas foram então expulsos, e Notion foi reorganizada sob supervisão ateniense.

Duas décadas depois, uma batalha naval decisiva na Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta foi travada ao largo da costa de Notion, que os atenienses vinham usando como base naval. Ratté disse que o tesouro de ouro poderia estar relacionado aos eventos de 427 a.C., ou posteriormente, com a evacuação ateniense de Notion.

"É possível que não estivesse associado a nenhum desses eventos dramáticos", disse ele, "mas que fosse simplesmente a poupança de um soldado mercenário veterano em um tempo e lugar em que os soldados podiam ganhar muito dinheiro se estivessem dispostos a arriscar suas vidas pelo maior licitante". Muitos gregos lutaram pelo Império Persa, incluindo o historiador ateniense Xenofonte, que foi um mercenário ativo para o príncipe persa Ciro, o Jovem, de 401 a.C. a 400 a.C. —o mesmo período em que o tesouro de Notion foi escondido.

Em 387 a.C., dentro de uma geração após os atenienses serem derrotados pelos espartanos, Notion e as outras cidades da Jônia foram reintegradas ao Império Persa. Permaneceram como possessões persas até a conquista de Alexandre, o Grande, em 334 a.C., momento em que a produção do dárico rapidamente declinou. Alexandre e seus sucessores imediatos fizeram com que muitas das peças de ouro existentes fossem derretidas e refundidas como moedas com suas imagens, tornando os dáricos raros hoje em dia.

A noção de dáricos é estampada na frente com uma semelhança do rei persa ajoelhado em uma túnica longa. Em sua mão esquerda está um arco; em sua mão direita, uma lança longa. Os versos das moedas estão em branco, exceto por uma marca de punção. O tesouro está sendo armazenado no Museu Arqueológico de Éfeso, em Selçuk, Turquia, juntamente com cerâmica ateniense importada que foi recuperada na escavação.

Ratté disse acreditar que o fato de o saque nunca ter sido reclamado é um claro sinal de desastre. "Ninguém jamais enterra um tesouro de moedas, especialmente moedas de metal precioso, sem a intenção de recuperá-lo", disse ele. "Assim, apenas a mais grave desgraça pode explicar a preservação de um tesouro desses."