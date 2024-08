Nova câmera da Nasa ilumina crateras na Lua e pode desvendar mistério sobre água

Cratera Shackleton

Carregando imagens...

Shackleton, com cerca de de 20 quilômetros de largura, fica perto do polo sul lunar. Antes, não era possível ver seu interior em razão das sombras. Mas novo instrumento faz exposições superlongas, permitindo observar dentro da cratera - Nasa/Kari/Universidade Estadual do Arizona/via The New York Times