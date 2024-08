EUA terminam em 1º no quadro de medalhas após ouro sobre a França no basquete

São Paulo

No estouro do cronômetro, a bola bate na tabela e entra na cesta. A França estava três pontos atrás dos Estados Unidos no último quarto da final feminina de basquete das Olimpíadas de Paris quando Gabby Williams fez o arremesso final para tentar o empate.

A estrela francesa, porém, estava com os pés na linha de três, o que fez a cesta valer apenas dois pontos. Placar final: 67 a 66 para os EUA, que, com a vitória, ultrapassaram a China no quadro de medalhas na última disputa por pódio de Paris-2024.

Brittney Griner comemora ouro do time feminino de basquete dos EUA, após vitória sobre a França por 67 a 66 - Aris Messinis/AFP

Com isso, a delegação americana terminou os Jogos em primeiro lugar, com 40 ouros, 44 pratas e 42 bronzes (126 no total). A China teve os mesmos 40 ouros, mas menos pratas e bronzes: 27 e 24, respectivamente, totalizando 91.

A terceira melhor campanha foi a do Japão, com 20 ouros, 12 pratas e 13 bronzes.

A Austrália ficou em quarto (18 ouros, 19 pratas e 16 bronzes), e os donos da casa confirmaram a quinta posição no quadro, melhor resultado desde Atlanta-1996. Os franceses conquistaram 16 ouros, 26 pratas e 22 bronzes.

Com desempenho interior ao de Tóquio-2020, quando somou 21 medalhas (sete de ouro), o Brasil ficou em 20º no quadro de medalhas de Paris. Foram 20 pódios: três ouros, sete pratas e 10 bronzes.