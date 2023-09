Dublê de ajudante de ordens da Presidência e operador de quadrilha, o tenente-coronel Mauro Cid demorou demais para negociar a delação premiada. Sobretudo levando-se em conta o histórico das traições de Bolsonaro, useiro e vezeiro em fritar, abandonar pelo caminho ou fazer coisa pior com seus colaboradores mais próximos.

Quem não perdeu tempo foi o ministro Alexandre de Moraes, do STF, homologando o acordo com a Polícia Federal que deve ajudar a esclarecer os crimes do ex-chefe. Em troca, Cid poderá ter um abatimento da pena em caso de condenação. Não deixa de ser um alívio para quem está ameaçado de ir para o "barro", gíria da caserna que indica punição militar, e sofre pressão do "conglomerado". A expressão nebulosa foi usada por Cezar Bitencourt, advogado de Cid. Tal conglomerado reúne quem ou o quê? Seria o coletivo de milícias?

Fora do Planalto, Bolsonaro —investigado por fraude em cartões de vacinação, venda de joias recebidas pelo governo brasileiro e tramar um golpe de Estado— não tem a blindagem que construiu em torno de si aparelhando as instituições. A partir de agora, a PF entra na fase de diligências, tomando medidas para aprofundar as investigações. Aos ouvidos do capitão, soa como uma enorme bomba-relógio, um ensurdecedor tique-taque, tique-taque.

Inelegível, Bolsonaro assiste à ruína de sua popularidade. Na cidade de São Paulo, segundo o Datafolha, 68% dos eleitores dizem que não votariam de forma alguma num candidato indicado por ele. Nas redes, a ala bolsonarista, perdida, grita ao vento. A última invenção é que Lula morreu logo após as eleições, o que vemos são quatro ou três sósias.

Se não fosse puro delírio, explicaria como um Lula participa da cúpula do G20 na Índia, outro come jabuticaba no pé e um terceiro demite Ana Moser para pôr no Ministério do Esporte o André Fufuca, que não sabe quem é a bola.