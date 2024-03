Como o chefe está com o passaporte retido na PF, Tarcísio de Freitas deixou a capital sem luz e esteve em Israel para tirar uma foto com Bibi. Este já foi chamado, um dia, de Senhor Segurança. Apelidos e epítetos vão e vêm. Na época em que estava à frente do Ministério da Infraestrutura, Tarcísio foi o Tarcisão do Asfalto. Ao assumir o governo de São Paulo e bater martelos alucinadamente em leilões de privatização, virou o Thorcísio, alusão a Thor, o deus nórdico. Hoje se candidata a ser um produto híbrido de Bolsonaro e Bukele, o presidente de El Salvador que se autodefiniu como "o ditador mais cool do mundo".

Tarcísio viajou com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Os dois se preparam para disputar os votos da direita nas eleições presidenciais de 2026. Caiado pretende concorrer por um bloco reunindo União Brasil, PP e Republicanos, e não perde uma chance de aparecer.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, após reunião com o ministro da economia, Fernando Haddad - Gabriela Biló/Folhapress

Prestes a ingressar no PL, Tarcísio está ficando cada dia mais parecido com Bolsonaro. Gastou só 3% do valor previsto para a implantação de delegacias de defesa da mulher em 2023, ano que registrou recorde de estupros e feminicídios. Em compensação, insiste na inclusão de militares na rede de ensino, para obrigar crianças a cantar o hino nacional e cortar o cabelo reco.

Cobrado pelas incursões letais na Baixada Santista, mandou um "Tô nem aí" com a mesma dicção do capitão. Entre avanços e recuos, resiste ao uso das câmeras corporais pela Polícia Militar.

Nos planos de marketing tudo corre às maravilhas, a transformação de Tarcísio em Bukenaro ou Bolsokele está quase concluída. O chato é a realidade. Um recorte da recente pesquisa Datafolha mostrou que 88% dos moradores da cidade de São Paulo apoiam as câmeras nos uniformes. E, segundo o Instituto Sou da Paz, os crimes violentos e roubos de carga na Baixada aumentaram exponencialmente durante os meses de atividade da Operação Escudo.