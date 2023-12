Um dos maiores retornos em trabalhar para as mulheres é, sem dúvida, a recepção calorosa em forma de abraços e sorrisos sinceros que recebemos ao encontrá-las em palestras, eventos ou ações. Muitos desses encontros são acompanhados de presentes feitos por elas mesmas. O sentimento de pertencimento, carinho e a certeza de que estamos no caminho certo transborda em mim.

Quando decidi empreender, há 13 anos, o empreendedorismo feminino não estava em destaque. Não tínhamos um repertório considerável nem muitas mulheres para nos representar. Atualmente, além de movimentar milhões na economia, conhecemos diversos nomes importantes e impactantes nesse meio. E eu quero ainda mais.

Sororidade é um dos principais pilares de sucesso no empreendedorismo feminino. - reprodução

Há muitos estereótipos e mitos em relação à amizade feminina; a relação entre duas mulheres é frequentemente vista como rivalidade, comparação, falsidade e outros inúmeros adjetivos negativos que não condizem com amizades ou negócios masculinos. E isso vale para amizades, relacionamentos amorosos e também para os negócios.

O Festival RME, por exemplo, é um dos grandes eventos do empreendedorismo feminino no Brasil. Atualmente, estamos em sua 13ª edição e cada vez mais contamos com renomados nomes femininos para proferir palestras gratuitas às mulheres que participam do nosso evento. Muitas dessas palestrantes são empreendedoras de sucesso, que têm seus próprios grandes eventos e, mesmo assim, participam, compartilham seu conteúdo e agregam valor à vida de muitas outras.

Isso é sororidade. E a sororidade é um dos principais pilares de sucesso no empreendedorismo feminino. Ver mulheres ascendendo é uma vitória de todas nós.

Essa famosa rivalidade feminina é movida puramente por questões de gênero e muitas vezes é alimentada por obras de ficção. Na vida real e em minha experiência, são outras mulheres que apoiam umas às outras. Quantos projetos foram criados para apoiar mulheres? Quantas de nós compartilhamos angústias, tarefas, sonhos e até oferecem abrigo em situações de violência?

A realidade é que essa suposta rivalidade feminina foi criada por um sistema que não foi feito para nós. O mito da rivalidade feminina só beneficia aos homens.

Sigo torcendo por todas nós. Enquanto eu puder elevar e apoiar outras mulheres, assim farei. Acredito firmemente que nenhuma de nós estará verdadeiramente bem até que todas estejam. Nossa força reside na união, na compreensão mútua e na solidariedade.