Na Rede Mulher Empreendedora, trabalhamos com mulheres e negócios diversos. Há aquelas que ainda não sabem por onde começar, aquelas que já possuem negócios mais estruturados, as pequenas e microempreendedoras. E sabe o que todas elas têm em comum? Juntas, movimentam a economia do Brasil, mas não estão lucrando com isso.

Os motivos? São muitos. Para começar, somos mulheres, o "corre" é sempre mais difícil, restrição de acesso a crédito, investimentos, políticas públicas, reconhecimento e misoginia são alguns dos principais problemas que as mulheres enfrentam. Sem acesso a créditos, não conseguem impulsionar suas empresas. Sem políticas públicas, não há caminho para a igualdade e, por último, mas não menos desafiador, o machismo.

Alcançar lucro é um desafio maior para mulheres nos negócios; sem acesso a créditos, não conseguem impulsionar suas empresas - Liubomir/Adobe Stock

Quantas e quantas histórias compartilhamos entre nós, empreendedoras, que ouvimos "cadê o seu sócio?" em uma reunião, ou percebemos, nas entrelinhas, que um homem ao lado mudaria os rumos de uma conversa profissional. Sabemos que existe uma tendência em questionar e até duvidar das habilidades técnicas dessas mulheres.

Segundo pesquisa anual do Instituto Rede Mulher Empreendedora, 59% das empreendedoras faturam até R$ 2.500 por mês, e apenas 17% conseguem atingir os R$ 5.000 mensais. Além disso, 73% dessas mulheres possuem dívidas, o que se torna mais um obstáculo na hora de obter recursos.

Nosso estudo ainda mostra que 4 em cada 10 empreendedoras não faturam o suficiente para cobrir os custos do negócio. E 7 em cada 10 se sentem sobrecarregadas com a quantidade de responsabilidades que possuem para além da sua empresa, isso inclui trabalhar, cuidar da casa, filhos, animais, alimentação e mais. Lembra que eu disse que para as mulheres o corre é maior? Isso porque ainda não acrescentamos raça e aspectos socioeconômicos nesse artigo.

É inegável que existe preconceito, e o estereótipo de gênero que envolve as ideias das empreendedoras. As mulheres entendem de inovação, mecânica, tecnologia e todos os outros assuntos considerados masculinos. Aliás, para mim, nós somos a inovação. Só em 2022, somam-se mais de 10 milhões de mulheres donas de seus próprios negócios, movimentando a economia. Além da contribuição para o PIB, as empreendedoras geram novos empregos e abrem portas, contratando outras mulheres.

Daqui pra frente, trabalho para que as empreendedoras, além de terem recursos básicos para gerir seus negócios, também construam seu próprio patrimônio e tenham as mesmas oportunidades que um homem tem ao querer empreender.

E como fazemos isso? Mudando o curso da sociedade. Ensinemos equidade de gênero para nossas crianças, garantindo que as mulheres tenham as mesmas oportunidades e salários (e aqui digo também em cargos de lideranças, CEO, CO-CEO), políticas públicas que funcionem e, principalmente, o reconhecimento do trabalho feminino.

Promover oportunidades para as empreendedoras não é apenas combustível para a economia do país é, também, promoção da equidade de gênero, de espaços e de perspectivas para meninas. É alçar e criar soluções para problemas complexos com um olhar inovador e uma ótica que só elas têm.