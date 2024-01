Recebo com frequência relatos de empreendedoras alegando que não conseguem dar conta das obrigações ou que os dias não rendem o suficiente. Isso não é culpa delas. Nós, mulheres, nos vemos presas ao peso decorrente da pressão social e da acumulação de responsabilidades que nos são impostas.

O estudo "Gênero é o que importa: determinantes do trabalho doméstico não remunerado no Brasil", produzido em 2023 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), mostra que o simples fato de ser mulher resulta em um acréscimo de 11 horas semanais no trabalho doméstico e nas funções não remuneradas, como o cuidado com as crianças, idosos e doentes.

Adobe Stock

Embora sejam atividades fundamentais para o bem-estar da sociedade, o fato de estarem concentradas nas mãos das mulheres causa sobrecarga física e emocional adoecedoras; sobretudo quando somamos essas responsabilidades ao trabalho remunerado ou com a gestão de uma empresa.

Para completar, tem aquela imagem de super-heroína atribuída a nós, cobrando o tempo todo que a gente dê conta de tudo com perfeição. Por trás desse tipo de elogio, existe uma pressão constante para alcançarmos o inalcançável.

Mas, calma. Você não precisa desistir! É possível virar esse jogo. Não digo que é um processo fácil, mas existem alguns pequenos hábitos que podemos aderir à nossa rotina para equilibrar melhor a vida profissional com a pessoal de forma mais saudável. Cito algumas a seguir:

Faça uma boa gestão do tempo

Não adianta brigar com o relógio, o seu dia não vai aumentar. Pense que em 24 horas você precisa dar conta das suas demandas e separar um tempo de qualidade para o descanso. Planejamento é a palavra-chave. Não se esqueça de incluir os prazos e as metas de cada atividade, mas seja realista para evitar frustrações.

Liste prioridades

Enquanto estamos concentradas apenas no urgente, acabamos deixando o que é importante de lado. Assim, sempre terão questões pendentes a serem resolvidas. Organize suas prioridades da forma que for melhor para você (no papel, na planilha ou em um aplicativo). O importante é dar visibilidade aos afazeres. Manter o foco no planejamento nos ajuda a dominar a ansiedade.

Use a tecnologia ao seu favor

Agendas digitais, internet banking, apps de organização em grupo e de comunicação instantânea são essenciais para agilizar processos e manter tudo documentado. Muitas dessas ferramentas são gratuitas e podem ser acessadas em qualquer lugar pelo celular. O uso de bons apps e softwares não apenas alivia a sobrecarga da mulher, mas facilita e torna mais eficiente a gestão do negócio.

Aceite ajuda

Precisamos admitir, de uma vez por todas, que ninguém faz tudo sozinho. É fundamental ter uma rede de apoio, aceitar ser ajudada e, por último, mas também o mais difícil, delegar tarefas. Receber ajuda e distribuir responsabilidades não é sinal de fraqueza e, sim, uma forma de exercer sua liderança e gestão; além de garantir que você tenha tempo para lidar com outras questões.

Autocuidado

Autocuidado não é egoísmo. É comum acharmos que não tem sentido priorizar a si mesma ao invés dos filhos, da casa e também do negócio. Mas tempo de qualidade para descansar e se cuidar é questão de sobrevivência. Precisamos estar bem, com a saúde emocional, mental e física em dia, para dar conta da carga de atividades e das cobranças e pressões sociais que sofremos.

Como você pode ver, não faltam recursos para gerenciar melhor sua rotina. Mas isso não significa que você tem que abraçar o mundo. Concluo com a última e mais importante das dicas: fuja dessa imagem da Mulher-Maravilha que dá conta de tudo. Seja uma mulher possível!