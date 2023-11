Para além das frases de efeito em cor-de-rosa e dos discursos motivacionais, a verdade é que a grande maioria das mulheres começou a empreender por necessidade, seja ela emocional ou financeira.

Segundo pesquisa de 2023 do LAB (Laboratório de Gênero e Empreendedorismo) do Instituto RME, 55% das mulheres empreendedoras afirmam ter iniciado o seu negócio por necessidade, e essa informação se destaca especialmente entre as mulheres negras, de menor renda. Quando se é mulher, as renúncias e escolhas nunca são exclusivamente suas.

Mulheres muitas vezes começam a empreender para colocar comida na mesa - Adobe Stock

O etarismo (quando aos 30 você já é considerada velha demais), a maternidade (quem cuidará dos filhos quando ficarem doente?) e a falta de oportunidades (mulheres na liderança? coisa rara) são alguns dos gatilhos para as mulheres adentrarem no mundo do empreendedorismo. Para mulheres negras e de baixa renda, o motivo muitas vezes é colocar comida na mesa, e mesmo assim, as dificuldades se sobressaem. A grande maioria desses negócios não são formalizados e poucas dessas empreendedoras têm acesso às ferramentas necessárias para começar, continuar e perpetuar esses negócios.

A informalidade dessas mulheres resulta em dificuldades para obter crédito, o que, consequentemente, as leva a encerrar sua única fonte de renda. Essa situação impacta não apenas suas vidas individuais, mas também afeta diretamente suas famílias. Muitas vezes, são essas mulheres que desempenham o papel crucial de sustentar o lar em diversos aspectos, inclusive financeiramente. Esse cenário se acentua ainda mais nas regiões norte e nordeste do Brasil.

Se as empreendedoras movimentam milhões na economia, por que continuam rodeadas de dificuldades para fazer seus negócios prosperarem? Como empreendedora há 13 anos, além de abordar essas questões sempre que possível, ainda acredito na colaboração e na capacidade de mudar o mundo por meio das mulheres, através da educação e da geração de renda. São nesses dois pontos que meu trabalho reverbera.

Além disso, antes de dedicar-me às mulheres empreendedoras, eu estive do outro lado. E isso foi o que aprendi durante esses anos.

Você não precisa dar conta de tudo: as tarefas domésticas não são de responsabilidade feminina, e sim de todos que compõem o ambiente familiar. Aprenda a delegar;

Rede de apoio é imprescindível: ande, apoie, celebre outras mulheres. Nós nos entendemos;

Planeje sua rotina, seu dia e sua semana. Anote no celular, papel, computador, isso facilitará no seu dia a dia;

Use as redes sociais a seu favor: crie uma conta do seu negócio, mostre seus bastidores, seu produto ou serviço. Peça para clientes, amigos engajarem;

Participe de oficinas, workshops gratuitos. Ouvir especialistas e contar com mentores pode tornar a jornada mais simples;

Reconheço que essas dicas não irão alterar a realidade cruel e desigual que as mulheres empreendedoras enfrentam, e essa não é minha intenção. Em um momento futuro, abordaremos como o apoio institucional e as políticas públicas devem caminhar de mãos dadas, trabalhando em prol das empreendedoras, assim como elas se dedicam a impulsionar a economia.

Além disso, as empreendedoras celebram o Brasil. Em um país rico em diversidade, seja cultural ou social, são elas que disseminam sua cultura através de sua culinária, artesanato, moda, entre tantos outros negócios. Em uma pesquisa que li recentemente, apesar de toda adversidade, curiosamente, "confiante" e "otimista" são as palavras que as empreendedoras escolheram para representar a sensação em relação ao futuro de seus negócios.

Como sempre digo: a saída é investir em mulheres.

