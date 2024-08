Você que está lendo este texto sabe dos seus privilégios? Está ciente de que pelo simples fato de ter nascido em uma determinada família, pais ou com determinado gênero, você naturalmente tem acesso facilitado a praticamente qualquer coisa, desde trabalho a linha de crédito e acesso a estudo? Só para você ter ideia, no caso dos homens, por exemplo, eles têm 30% mais chances de serem contratados para cargos de liderança em comparação a mulheres igualmente qualificadas, de acordo com uma pesquisa feita pela Harvard Business Review, em 2020.

Numa sociedade patriarcal como a nossa, os homens já nascem ganhando vantagem, enquanto nós, mulheres, temos que lutar diariamente para manter nossos direitos que sequer são permanentes e são constantemente questionados.

Para aqueles que têm consciência que são privilegiados, seja por gênero, raça ou condição financeira —pois isso também conta ponto no jogo da vida—, o que vocês fazem para utilizar esses privilégios em prol de outras pessoas? Como já disse outras vezes, combater a desigualdade não é apenas uma questão de políticas públicas, é uma questão humana. Por isso, é de extrema importância que todos façam sua parte e o auxílio de pessoas privilegiadas é primordial nesta luta. Só assim vamos mudar o jogo e conquistar a verdadeira igualdade de gênero.

Pense nisso na próxima vez que for fazer um processo seletivo para a sua empresa, no momento de escolher um funcionário para ocupar aquela vaga de liderança, na hora de optar por um fornecedor para a companhia ou mesmo na hora de liberar um crédito para uma pequena empreendedora. São atitudes simples, mas que afetam positivamente a vida das pessoas e principalmente das mulheres. Nós somos mais do que capazes de lidar com todos esses cenários, o que nos falta é espaço e oportunidade para mostrar o quão capazes somos.

E se para alguns isso ainda não for o suficiente, é sempre importante lembrar que as mulheres representam mais da metade da população do mundo. O que quer dizer que nos incluir neste espaço não só é necessário como ainda resulta em vários aspectos positivos, para nós, para a sociedade e para quem nos abre uma porta ao invés de fechá-la.

E fica a pergunta: como você poderá usar de seus privilégios para ajudar o próximo?

