As eleições nos EUA neste ano mostram um cenário preocupante para o presidente democrata, Joe Biden. Apesar de uma economia pujante, com desemprego em mínimas históricas e inflação em queda, Biden amarga um segundo lugar nas intenções de voto.

Guardadas as diferenças entre as sociedades, o risco Biden pode ameaçar o governo Lula, cuja popularidade vacila sob o peso das expectativas de reversão do desastre causado por Bolsonaro.

Pesquisa Quaest publicada nesta semana revela a crescente insatisfação do eleitorado e a percepção de que a economia piorou nos últimos 12 meses. Contudo, reportagem da Folha mostrou que o governo Lula tem bom desempenho em 66 dos 90 quesitos avaliados.

Além disso, a economia cresceu 2,9% em 2023, com queda acentuada da inflação, queda do desemprego e da taxa de juros, elevação da renda real do trabalho, reforço dos programas sociais, alívio do endividamento familiar e superávit recorde na balança comercial.

A dissonância entre indicadores objetivos e o sentimento das pessoas pode ser causada pelo ambiente político e midiático e pelas aspirações materiais, bem como por erros de avaliação.

Primeiro, a conexão entre a economia e a sensação de bem-estar da população foi hackeada. Com o perdão do trocadilho, há boi na linha: a comunicação do governo é impotente perante a capilaridade do aparato de comunicação da extrema direita, que converte vitórias do governo em derrotas e amplifica eficientemente os deslizes.

Segundo, o ambiente de "terceiro turno" inflama o antagonismo político e prende a imprensa e as redes antissociais a questões federais. O efeito é o governo federal ser responsabilizado por questões negativas da alçada estadual (como violência urbana), enquanto governos estaduais de oposição se apropriam de ações federais positivas, tais como o anúncio de que a Toyota investirá R$ 11 bilhões em São Paulo, no contexto do programa Mover do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Fábrica da Toyota no município de Sorocaba, no interior de São Paulo - Sérgio Barzaghi/Governo do Estado de SP

Terceiro, a agenda do governo foca questões distantes do cotidiano da população: o novo marco fiscal, a reforma tributária, a desoneração da folha de pagamento e a taxação de fundos exclusivos são temas relevantes, mas não sensibilizam o cidadão comum.

Quarto, as concessões a grupos opositores geram ressentimento na base de apoio do governo. Corte de recursos a universidades federais e a ausência de reajuste ao funcionalismo contrastam com reajuste dos salários das forças policiais (incluindo as que participaram da tentativa de manipular as eleições em 2022), com a isenção tributária a estabelecimentos religiosos e a diplomacia cuidadosa com a Faria Lima.

Quinto, o PIB literalmente parou no segundo semestre de 2023: o mergulho dos investimentos, a queda no consumo das famílias e a diminuição do ritmo de criação de empregos formais geram insegurança. A desindustrialização agrava o cenário, inibindo a geração de bons empregos: 90% das vagas oferecidas em 2023 exigem apenas ensino médio completo.

Para piorar, os eventos climáticos devem produzir contração da agropecuária em 2024 e já pressionam o preço dos alimentos, um importante regulador da tensão social (FMI 2011). Com efeito, a taxa de inflação sentida pelos estratos de baixa renda triplicou desde novembro de 2023 (o,20% para 0,66%).

Há também o problema da carestia: mesmo que a inflação caia, o nível de preços de bens e serviços continua alto. Neste contexto, a taxação (correta) das plataformas estrangeiras afasta a classe média.

Por fim, como o ritmo das aspirações materiais excede a atual capacidade do governo de entregar boas notícias, a sensação de que nada muda prevalece. A elevação da renda e a melhoria na comunicação podem aliviar este mal-estar.

Em tempos de uberização da política, o "Brasil delivery" da esquerda anda mal avaliado. Que o desafio de Biden sirva de lição ao governo Lula.