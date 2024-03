Consumo das famílias cai e puxa PIB para baixo no quarto trimestre

Rio de Janeiro e São Paulo

O consumo das famílias brasileiras fechou o ano de 2023 com crescimento acumulado de 3,1%, indicam dados do PIB (Produto Interno Bruto) divulgados nesta sexta-feira (1º) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em 2022, o indicador havia crescido 4,1%.

No quarto trimestre do ano passado, houve queda 0,2%, primeiro resultado negativo desde o segundo trimestre de 2021, durante a pandemia.

O consumo é considerado o motor do PIB pela ótica da demanda —ou seja, dos gastos com bens e serviços. Responde por cerca de 60% do indicador.

No ano, o resultado foi puxado pelo aumento da massa salarial real, pela queda da inflação e pelos programas governamentais de transferência de renda, segundo o IBGE.

Consumidores circulam por lojas da região da 25 de Março, em São Paulo - Rubens Cavallari - 4.fev.2023/Folhapress

"Os programas de transferência de renda do governo colaboraram de maneira importante no crescimento do consumo das famílias, especialmente em alimentação e produtos essenciais não duráveis", afirma Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.

O ano de 2023 foi marcado pela melhora de indicadores de emprego e renda e pela trégua da inflação. A combinação desses fatores beneficiou o consumo no país, de acordo com economistas.

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também apostou na volta do Bolsa Família, que substituiu o Auxílio Brasil, em uma tentativa de garantir poder de compra para camadas mais pobres da população.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Os juros em patamar elevado, por outro lado, representaram um entrave para o consumo em 2023. O ciclo de cortes da taxa básica, a Selic, só teve início em agosto.

O nível alto dos juros também foi apontado, ao longo do ano, como um obstáculo para a ampliação dos investimentos produtivos na economia brasileira.

Os aportes, medidos pelo indicador de FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo), caíram 3% no acumulado de 2023, segundo os dados divulgados nesta sexta pelo IBGE. Foi o pior resultado desde 2016 (-12%), durante a recessão do governo Dilma Rousseff.

Entre os componentes, destaca-se a queda no consumo de máquinas e equipamentos (-9,4%).

A taxa de investimento em 2023 foi de 16,5% do PIB. Em 2022, estava em 17,8%.

Consumo do governo, exportação e importação

Pelo viés da demanda, o PIB ainda contempla consumo do governo, exportações e importações. Conforme o IBGE, o consumo do governo teve alta de 1,7% no acumulado de 2023.

Nas exportações, o Brasil registrou crescimento de 9,1% no ano passado. Enquanto isso, as importações acumularam queda de 1,2%.