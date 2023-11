"Quando certa manhã...". Touuuuummm (alerta de zap). "Franz, aqui é a Adilene, secretária da Dra. Myrian, gostaria de confirmar sua consulta amanhã, às 10:30". "Olá, Adilene. Está confirmado. Tem onde parar o carro?".

"Quando certa manhã Gregor Samsa...". Ploim (alerta de email). "Franzêra, pra dividir os gastos da festa surpresa da Felice eu fiz um Splitwise. Baixa o app e coloca lá as suas despesas. Beijos do seu brother máximo, Max Brod". "Caro Max, não sei usar essas ferramentas. Me manda a conta e eu pago. Obrigado. Ps. Vc acha que a Felice gostou?".

"Quando certa manhã Gregor Samsa acordou...". Brrrrrrrrr (alerta da BBC). "Cientistas da Universidade Católica de Brandeburgo realizam o primeiro transplante total de cílios em roedores. A experiência é um marco na oftalmologia, pois...".

Adams Carvalho

"Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos...". Touuuuummm (alerta de zap). "Já pensou em morar numa casa com piscina a apenas 27 minutos de São Paulo? Pois a Gardênia Inc. acaba de lançar o condomínio Gardênia Garden Barueri, um exclusivo...".

"Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se...". Prrrrrrrr. Prrrrrrrr. Prrrrrrrr (celular vibrando em cima da mesa). Uma voz distante: "Alô, Claudinha?". Gritaria de crianças ao fundo. "Não tem ninguém aqui com esse nome". "Esse não é o celular da Claudinha?". "Já disse, é engano". "Ô, Lurdes! Tem um homem aqui falando que não é a Claudinha, mas foi a Claudinha mesmo que me deu esse...".

"Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama...". Brrrrlum (alerta de DM no Twitter/X). "FALA FRANZ AQUI E O GUIGAO A GENTE ESTUDOU NO QUINTAL DAS ARTES SEU APELIDO ERA ZOREBA KKKKK !!!!! E AI VOCE TEM VISTO O PESSOAL KKK ?????".

"Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num...". Touuuuummm (alerta de zap no grupo Debates Democráticos). "E se em vez da Palestina fosse a África do Sul na época do Apartheid e bombardeassem Soweto?! Cadê a coerência?!". "Coerência, Luiza?! Quem apoiou o golpe e o teto de gastos e depois ficou fazendo o L em tudo que é rede?!".

"Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num...". Touuuuummm (alerta de zap): "Não tem onde parar no consultório, mas nós temos convênio com o Estapar do Bradesco, só lembra de carimbar o ticket na saída". Touuuuummm (alerta de zap) "Claro que a Felice gostou, Franzêra! Você é que foi muito lerdo, vacilão!".

Franz abandonou o word e abriu o Instagram. Queria ver pela milésima vez as mesmas fotos da Felice, mas os dois primeiros posts eram, respectivamente, veja só, da Adilene (num caiaque) e do Max Brod (uma lasanha), Franz logo se esqueceu do que tinha ido fazer e seguiu no feed. "Veja como secar com JEJUM INTERMITENTE!". Depois, o vídeo de um gato vestido de mágico saindo de uma cartola. Depois, uma moça de biquíni se contorcendo para mostrar bunda e peito ao mesmo tempo, segurando um livro do Proust: "Pondo a leitura em dia!". Depois, uma turma do escritório amontoada numa selfie no barco viking do Hopi Hari.

Quando certa manhã Franz Kafka acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num poema monstruoso: "Andorinha lá fora está dizendo:/ — "Passei o dia à toa, à toa!"// Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste!/ Passei a vida à toa, à toa...".