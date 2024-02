O cego chega no cruzamento e chove gente querendo ajudar. O surdo manda um "quê?" no caixa e recebe um urro na orelha: "CRÉDITO OU DÉBITO?!". Por alguma razão, acham que o surdo é um preguiçoso, um desleixado que não fez o esforço suficiente para escutar o que foi dito. É mais ou menos como viam os gordos tempos atrás, antes da luta identitária incluí-los em seu cabedal.

Os surdos devem ter vacilado em algum momento. Perderam, talvez, o prazo de inscrição para a inclusão nos protocolos do politicamente correto, perdendo, assim, o bonde da história. Eis aqui uma frase que você nunca ouvirá —e não por ter qualquer problema no ouvido: "Nossa equipe é super diversa, veja só, temos aqui negros, indígenas, mulheres, trans e um deficiente auditivo".

Adams Carvalho

Antes que me acusem de não ter lugar de fala, aviso: eu padeço de problema nos ouvidos. O que não tenho é lugar de escuta, prejudicada pela otospongiose, doença que acomete cerca de 10% da população mundial. Dentro do ouvido temos três ossinhos: martelo, estribo e bigorna. Por causas desconhecidas, em algumas pessoas esses ossinhos vão ficando esponjosos e o que deveria fazer um tic-tac ao vibrar dos tímpanos passa a soar abafado como um poc-poc. Não tem cura, mas costuma ser um processo bem lento. Segundo meu otorrino, no ritmo da minha perda, quando eu ficar totalmente surdo já estarei morto há décadas.

A perda, contudo, incomoda e como não pretendo passar meus dias restantes sobre a Terra sob berros de "CRÉDITO OU DÉBITO?!" ou "ABAIXA A TV!" ou "PODE VER IPAD, PAPAI?!", comecei a usar aparelhos. É curioso quanta gente eu descobri, depois que comecei a tocar no assunto, que também precisa usar aparelhos auditivos. Mais curioso ainda é a maioria avassaladora destas pessoas não os usar. Talvez porque associemos o uso destas traquitanas à velhice —assim como a ela associamos a palavra "traquitana". Acontece que cabelos brancos, calvície, rugas e pelancas também são sinais da passagem dos anos e as pessoas não costumam ter muito pudor em relação à tintura, implantes, plásticas, botox ou silicone.

Sem falar nos óculos. Ninguém deixa de usar quando surge a "vista cansada". Conheço uma única pessoa, contudo, que aderiu aos aparelhos auditivos. Lanço aqui, portanto, uma campanha:

#APARELHAMENTO #ESCUTAESSA #VALEOOUVIDO #APARELHAGEM #NÃOOLVIDEOOUVIDO

Não me engajo na causa só por me preocupar com a saúde e a segurança dos meus amigos —a perda de audição causa depressão, degeneração neurológica; deficientes auditivos que usam aparelho vivem, em média, três anos mais do que os que não o usam. Lanço a campanha, também, porque não quero ser o único na praça com um araminho —discretíssimo, diga-se de passagem— entrando pelo ouvido. Já fui "quatro olhos", pretendo evitar o "quatro ouvidos".

Vamos lá, amizades. O troço conecta no bluetooth, o celular já toca dentro da sua orelha e você ouve música ou podcasts no supermercado sem precisar de fones. O melhor de tudo é chegar ao caixa e ao ouvir a voz cristalina do funcionário mal-humorado perguntar "crédito ou débito?", franzir o cenho e responder "O quê?" —só pra vê-lo irritado.