Carros para PCD ganham novo limite de desconto; veja modelos disponíveis

A virada do ano trouxe novas regras para os benefícios dos carros voltados a pessoas com deficiência (PCD). Se até o fim de 2023 o valor máximo para desconto era de R$ 100 mil, agora o novo limite é de R$ 120 mil. O teto foi aprovado pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) em setembro, mas só passou a valer no dia 1º de janeiro.

Essa extensão do limite acabou por incluir um novo rol de automóveis que antes não eram beneficiados com o desconto total de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), um benefício previsto na lei 8989, de 24 de fevereiro de 1995.

Quanto ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), o imposto tem limite de isenção bem menor, de apenas R$ 70 mil. Se você comprar um carro no limite de R$ 120 mil, os R$ 50 mil de diferença em relação ao teto de R$ 70 mil serão taxados. Um projeto de lei quer elevar o valor do desconto para R$ 200 mil, mas ainda está em tramitação.

A lei dispõe que são beneficiadas "pessoas com deficiência física, visual, auditiva e mental severa ou profunda e pessoas com transtorno do espectro autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal".

Entre os modelos que têm desconto total de IPI estão SUVs, hatches e sedãs variados, justamente os segmentos mais procurados do mercado. Já as picapes não são incluídas nas regras de isenção, o que deixa fora a Fiat Strada, por exemplo, uma vez que o foco está nos carros de passeio.

Os valores podem variar de acordo com o estado, sendo que a maioria deles são de São Paulo, e algumas configurações são voltadas ao público PCD direto, caso do Renault Duster - SUV que não entraria nessa lista com preços públicos ao consumidor.

Lembrando que é importante verificar se determinado valor de tabela já inclui os descontos de IPI e ICMS, caso do Jeep Renegade, para citar um modelo, e se as promoções citadas ainda estão valendo.

Caoa Chery

Tiggo 5X Sport 1.5 turbo automático - R$ 119.990

iCar - R$ 119.990

Citroën

C3

Live 1.0 manual - R$ 72.990 - R$ 69.990 na compra online

Live Pack 1.0 manual - R$ 80.990

Feel 1.0 manual - R$ 83.990

Feel Pack 1.6 manual - R$ 99.990

Live Pack 1.6 automático - R$ 95.990 - A Citroën indica que o preço chega a R$ 74.632 para PCD

C3 Aircross

1.0 turbo Feel - R$ 112.990 - A marca calcula que chega a R$ 93.986 para PCD, sempre com os descontos

C3 Aircross 1.0 turbo Feel Pack - R$ 119.990 ou R$ 100.303 para PCD

C4 Cactus

1.6 Live Auto - R$ 111.990

1.6 Feel - R$ 117.990

Chevrolet

Onix

1.0 manual - R$ 86.150

LT 1.0 manual - R$ 93.765

Turbo automático - R$ 100.730

LT Turbo automático - R$ 108.210

LTZ Turbo automático - R$ 111.590

RS Turbo automático - R$ 113.640

Premier Turbo automático - R$ 117.480

Onix Plus

1.0 manual - R$ 97.390

Turbo automático - R$ 106.560

LT Turbo automático - R$ 114.150

LTZ Turbo automático - R$ 117.580

Premier Turbo automático - R$ 123.320

Spin

LS 1.8 manual - R$ 106.760

LT 1.8 manual - R$ 112.600

LS 1.8 automático - R$ 113.040

Tracker

Turbo 1.0 automático - R$ 119.900

Fiat

Argo

1.0 manual - R$ 84.490

Drive 1.0 manual - R$ 86.490

Drive 1.3 automático - R$ 95.490

Trekking 1.3 manual - R$ 93.990

Trekking 1.3 automático - R$ 99.990

Cronos

Drive 1.0 manual- R$ 92.990

Drive 1.3 manual - R$ 98.990

Drive 1.3 automático - R$ 101.990

Precision 1.3 automático - R$ 111.990

Fastback

Turbo 1.0 automático - R$ 117.990 ou R$ 101.620 com os descontos total de IPI e parcial de ICMS já aplicados

Mobi

Like 1.0 manual - R$ 71.990

Trekking 1.0 manual - R$ 74.990

Pulse

Drive 1.3 manual - R$ 103.990

Drive 1.3 automático - R$ 110.990

S-Design 1.3 automático - R$ 115.990

Honda

City

LX 1.5 automático - R$ 113.600



City sedã

LX 1.5 automático - R$ 115.300

Hyundai

Creta

Action 1.6 automático - R$ 119.990 ou R$ 98.823 com os descontos aplicados

HB20

Sense Plus 1.0 manual - R$ 84.390

Comfort Plus 1.0 manual - R$ 87.790

Limited Plus 1.0 manual - R$ 92.190

Comfort Plus 1.0 turbo manual - R$ 101.290

Comfort Plus 1.0 turbo automático - R$ 106.890

Platinum 1.0 turbo automático - R$ 112.290

Platinum Safety 1.0 turbo automático - R$ 114.590

HB20S

Comfort Plus 1.0 manual - R$ 94.190

Limited Plus 1.0 manual - R$ 98.990

Comfort Plus 1.0 turbo automático - R$ 113.390

Platinum 1.0 turbo automático - R$ 119.290

Jeep

Renegade

1.3 turbo automático - R$ 118.290 - sai por R$ 102.900 para público PCD

Nissan

Kicks

Active 1.6 CVT - R$ 112.990

Active 1.6 CVT + multimídia - R$ 114.990

Sense 1.6 CVT - R$ 118.290

Versa

Sense 1.6 CVT - R$ 107.490

Advance 1.6 CVT - R$ 115.890

Peugeot

208

Like 1.0 manual - R$ 91.990

Style 1.0 manual - R$ 97.990

Allure 1.0 turbo automático - R$ 99.990

Roadtrip 1.6 automático - R$ 105.990

Style 1.0 turbo automático - R$ 111.490

Griffe 1.0 turbo automático - R$ 116.490

Renault

Duster (exclusivos para PCD)

Intense 1.6 automático - R$ 105.929

Iconic Plus 1.6 automático - R$ 112.824

Kwid

Zen 1.0 manual - R$ 71.190

Intense 1.0 manual - R$ 74.090

Intense Pack Biton 1.0 manual - R$ 77.190

Outsider 1.0 manual - R$ 76.990

Logan

Life 1.0 manual - R$ 94.810

Zen 1.0 manual - R$ 98.300

Stepway

Zen 1.0 manual - R$ 84.470

Zen 1.6 manual - R$ 105.690

Iconic 1.6 automático - R$ 117.690

Toyota

Yaris hatch

XL 1.5 automático - R$ 97.990

XS 1.5 automático - R$ 110.290

Yaris sedã

XL 1.5 automático - R$ 97.990

XS 1.5 automático - R$ 113.790

Volkswagen

Polo

Track 1.0 manual - R$ 87.990

MPI 1.0 manual - R$ 97.990

TSI 1.0 turbo manual - R$ 101.990

Sense 1.0 turbo automático (exclusivo PCD) - R$ 99.990 ou R$ 86.990 na promoção

Comfortline 1.0 turbo automático - R$ 111.990 ou R$ 97.160 na promoção

Highline 1.0 turbo automático - R$ 118.990 ou R$ 103.241

Virtus

1.0 turbo manual - R$ 109.990

1.0 turbo automático - R$ 118.340 ou R$ 100.943

T-Cross

Sense 1.0 turbo automático - R$ 119.990, mas a marca faz promoção com isenção total de IPI e parcial de ICMS, o que leva o preço a R$ 99.990

200 TSI 1.0 turbo automático - R$ 118.546 na promoção

Nivus