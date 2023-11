Escorpião é o signo mais injustiçado do zodíaco. Sei porque sofro na pele. Temos a má fama de ser vingativos, críticos, sombrios, obcecados, manipuladores, cruéis, possessivos, dissimulados, controladores, traidores, ou seja, canalhas.

A primeira vez que fui vítima desse estigma foi na adolescência, no início de um relacionamento. Tive a ingenuidade (ou a malícia) de confessar (ou ameaçar) que nasci sob o sol em escorpião.

No dia seguinte, o romântico e sensível pisciano —com o perdão da redundância– que até o dia anterior era um doce apaixonado, veio com o clássico pé na bunda, "não é você, o problema sou eu, que não estou preparado para uma relação... blá blá".

Fui reclamar com a minha mãe, mas o ato já estava consumado desde o Carnaval do ano que eu nasci, não tinha conserto nem disfarce.

Ilustração do signo de escorpião - Dorothe/Pixabay

Como nasci no meio do segundo decanato, ou seja, no núcleo da energia, intensidade e problemática escorpiana, não tenho como escapar pelas beiradas para os territórios de libra ou de sagitário. Me assumo, portanto, uma escorpiana raiz, mesmo porque não existe escorpião Nutella. Tenho ascendente em escorpião e até hoje não descobri se isso melhora ou piora a minha situação.

Alguns anos atrás, foi propagada uma campanha para disseminar a epidemia de escorpianos. O movimento visava conscientizar as pessoas a praticar sexo seguro —no Carnaval— para minimizar os riscos de novos bebês fofos e canalhas nascerem nove meses depois. Injusta, a campanha não vingou, quem se vingou foram os escorpianos, que sabotaram a campanha com manobras clandestinas até hoje não desvendadas.

Escorpianos não toleram injustiças e são capazes de cometer qualquer injustiça para combatê-las.

Nos acusam de ter tendência ao vício e à autodestruição, de nos entregarmos facilmente aos prazeres da vida. De fato, existem os escorpianos viciados em álcool, os viciados em drogas, os viciados em compras; e todos eles são viciados em sexo.

Confiamos mais nos nossos instintos do que nas evidências. Há sempre algo oculto, que mora nas entrelinhas, a ser desvendado. Treinamos nossos instintos com o mundo externo, para desvendar nossos próprios demônios interiores. "Quanto mais me despedaço, mais fico inteira e serena", se descreveu a escorpiana Cecília Meireles.

O maior defeito do escorpiano é ser autêntico demais. Já a maior qualidade é ser autêntico demais.

Escorpianos são o que são, mas nada além deles é o que aparenta ser. Sabem amar e odiar como ninguém; são um poço sem fundo de emoções, mas podem ter uma frieza desconcertante. Emoções brandas e mergulhos rasos não fazem parte de seu cardápio.

Ao contrário da reputação de serem rancorosos, escorpianos não guardam ressentimentos. Quando perdoam, esquecem do fato —mas nunca se esquecem que perdoaram.

Não somos seres muito sociáveis, a verdade é que temos preguiça de gente. Logo, nunca nasceríamos geminianos.

As pessoas confundem nossa natureza "misteriosa" com quem guarda segredos, coisas bem distintas. O segredo é algo concreto, palpável, finito, sem graça: deixa de ser quando se revela. Diferente do mistério, que não tem começo nem fim, não precisa de respostas, transcende à compreensão humana.

É esse mistério que ao mesmo tempo suga e energiza o escorpiano, o atormenta e o faz apaixonado pela vida. Essa dualidade é bem retratada por uma frase de (ou atribuída a) Albert Einstein: "O homem que não tem os olhos abertos para o mistério passará a vida sem ver nada".

Os escorpianos vivem no reino das sombras. Mas iluminam, porque sabem ver a beleza da escuridão e conseguem transmutá-la em luz. Quer melhor obsessão do que esta?