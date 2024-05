O deputado federal Giovanni Cherini (PL-RS), que tem postado imagens da enchente no Rio Grande do Sul, costuma usar o plenário da Câmara dos Deputados para combater a "grande farsa" do aquecimento global.

O deputado federal Giovani Cherini, em meio à enchente no RS - Reprodução

Ele diz ao Painel que mantém a opinião mesmo em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, considerada por diversos especialistas uma manifestação da mudança climática provocada pela ação humana.

"‘Especialistas’ eu também tenho", afirma Cherini, que é presidente do PL no estado. Segundo ele, um indício de que não há relação com o aquecimento global é o fato de ter havido uma grande enchente em Porto Alegre em 1941. "Você tem certeza que é efeito estufa e aquecimento global? Se em 1941 aconteceu algo igual?", declara.

Na Câmara, são inúmeros exemplos de posicionamentos dele contra o aquecimento global, fenômeno que é praticamente consensual entre cientistas.

"Quero discutir o aquecimento global, porque acho que é uma grande farsa que estão inventando no mundo", discursou, por exemplo, em outubro do ano passado,

A tese do parlamentar é que interesses comerciais de países ricos inflam o discurso do aquecimento global para prejudicar os agricultores brasileiros, e que é preciso pesquisar mais o tema. "A melhor forma de resolver isso é ouvir todos os lados e todos os interesses", diz.