5,4,3,2,1 ... Splash.

Mais de 200 milhões de células reprodutoras, algo como a população brasileira, nadam como girinos afobados.

- Vamos, rápido, temos até meia-noite.

- Uhuu, adoro parques aquáticos.

- Tá muito escuro, não estou enxergando nada.

- Coragem, são só 18 centímetros para chegar lá.

- Lá aonde? Alguém me explica o que está acontecendo?

- Você fala "só"? Isso é correr uma maratona Rio–São Paulo.

- Odeio parques aquáticos.

- Seja positivo para entrar com o pé direito em 2024. Agora balancem suas caudas com toda força, precisamos vencer a barreira do útero.

Getty Images

- Que labirinto é esse?!

- Não olhem para trás. Não existe caminho de volta.

- Cuidado, exército de glóbulos brancos atacando.

Um espermatozoide X desacelera para tirar uma selfie.

- Pare de perder tempo com essas bobagens, esse não é o momento. Você vai ter o ano todo para se fotografar.

- Mas não com os glóbulos brancos.

- Atenção, túnel estreito.

- Onde vocês estão? (Eco: estão, estão, estão) –pergunta um atrasado.

- Dançou, mané, a fila andou.

- Sigam o fluxo e se orientem pela parede do útero.

- Preparem-se para a parte da subida. Avante! Rumo às trompas.

- Não vou conseguir...

- É isso que dá ser sedentário.

- Chegamos ao desafio final, só falta nadar contra a corrente para chegar ao óvulo.

- Não tem nenhum atalho?

- Não há êxito sem esforço nem realizações sem um trabalho árduo.

- Lá vem você com esse discurso motivacional.

- Quantos de nós sobramos?

- Tivemos muitas baixas. Dos 200 milhões, sobraram 1.000, 500, agora 100, 90, 80, baixou para 70...

- Alcançamos a trompa, parabéns, somos os 50 melhores.

- Nós, os sobreviventes, temos que fazer nossas deliberações.

- A mais importante: será um ano de paz ou de guerra?

- Que pergunta, é claro que de paz.

- Sei, sei...desde que todos concordem com suas ideias reacionárias.

Tumulto. Duas bolhas ideológicas se formam, acusando-se mutualmente de moralmente inferiores por terem posições diferentes.

- Parem com isso, não é no grito que se argumenta, temos que chegar a uma solução democrática. Aqui não tem essa de maniqueísmo, somos todos iguais.

- Que hipocrisia. A gente vive essas diferenças desde o colo.

- Que colo, se você ainda nem nasceu?

- Colo do útero, não viu quantos ficaram para trás?

- Vamos voltar às deliberações: o mundo será dominado pela esquerda ou pela direita?

Espermatozoides enlouquecidos e irados se digladiam com todas as forças. Quanto mais frágeis as ideias, mais gritam. Quanto mais gritam, mais frágeis ficam.

- Podem parar! Vocês estão muito excitadinhos.

- Graças a isso estamos aqui.

- Então vamos fazer uma votação.

- Discordo, não confio em urna eletrônica.

- Cansei, estou vendo que não vai sair nada daqui e meia-noite está chegando. Estão todos ocupados em mostrar que o outro está errado e acabam se esquecendo do nosso objetivo principal.

- Podem decidir o que quiserem –diz um espermatozoide sonhador, em seu último suspiro– sei que não tenho muito tempo de vida, só peço que, em nome da minha memória, o vencedor que chegar ao óvulo garanta que o ano que nasce não tenha pandemia, terremoto nem tsunami, que a terra pare de esquentar, que a inteligência artificial não se volte contra as pessoas e, principalmente, que elas (as pessoas, ressalte-se) tenham inteligência suficiente para não deixar que a civilização se destrua.

Inspirado por essas palavras, um dos espermatozoides dispara, decidido e com vontade, em direção ao óvulo.

- Vai com tudo irmão, mergulha nesse óvulo e faça-nos celebrar a glória da fecundação. Nunca se esqueça da garra que usamos para chegar até aqui. Honre essa luta e vê se dá um jeito no mundo.

E assim foi concebido 2024. Dignifiquemos a vitória que é chegar até aqui.