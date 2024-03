Senta direito; vai se arrumar; comporte-se como uma mocinha; pare de chorar; comporte-se como uma mulher; chora, é bom desabafar; não enche meu saco com sentimentalismos; feche as pernas; você é uma princesa; abra as pernas; não seja tão travada; está na hora de casar; está na hora de engravidar; desculpe, não contratamos grávidas; engenharia é profissão de homem; mulher não precisa ler jornal; sou louco por você; você é louca; basta de histeria; você está muito quieta; não seja tagarela; era só essa que me faltava, ter uma chefe mulher; que mulher mal amada; que mulher mal comida; contente-se com o que ganha; seja mais ousada; seja discreta; assobiar é vulgar; fale mais alto; não grite; use rosa; mulher tem que ter cabelos longos; na sua idade é ridículo cabelo comprido; seja natural; pinte os cabelos; não seja uma hippie velha; faça depilação; vai lá que o bebê está chorando; vai lá que a comida está queimando; vai lá que seu chefe está chamando; vem cá que eu estou precisando; não cante alto; brinque de casinha; seja igual as outras; corte o carboidrato; quando casar passa; ...e então veio o príncipe encantado e salvou a linda e indefesa princesa; não seja fácil; não se faça de difícil; eu sei que você quer; só um pouquinho; não vou te machucar; não quis te machucar; tenha iniciativa; não seja vagabunda; não seja travada; masturbação é coisa de homens; somos todos iguais; isso não é coisa de mulher; chega de mimimi; você está gorda; não seja neurótica; sua calma me irrita; não beba em público; finalmente desencalhou; tome cuidado nas ruas vazias; tome cuidado no metrô lotado; tome cuidado com o que te colocam na bebida; tome cuidado com estranhos; tome cuidado comigo; você não vale nada; por que você está insegura?; tenha autoestima; você é uma desocupada; cuide da casa; acorde as crianças; trabalhe; atende esse telefone; estou ocupado; não tenho tempo agora; pare de me controlar; onde você está que não me avisou?; você é igualzinha à sua mãe; coloque silicone; tire silicone; eu não vivo sem você; me deixe em paz; mulher não entende de política; mulher não entende de futebol; mulher não entende de economia; mulher só sabe gastar; feliz pelo seu sucesso (desde que não seja maior do que o meu); feliz pelo seu aumento (desde que não ganhe mais do que eu); só podia ser mulher; eu mato esse cara que tá dando em cima de você; não pira, ela é só uma amiga; tá de TPM?; sua barbeira, vai pilotar fogão; mulher minha não trabalha; não seja tão dependente; não foi traição, foi só sexo; sua meretriz; me perdoe; nunca vou te perdoar por isso; pra que mais mulher no STF?; pra que mais mulher no governo?; agradeça que eu fiz o favor de lavar a louça; estou cansado, trabalhei o dia todo, resolva esse pepino sozinha; abra o zíper; fecha a boca; mulher minha não sai com esse decote; filha minha não sai de casa essa hora; é diferente, filha, seu irmão é homem; aprenda a cozinhar; estique a sua pele; não seja fútil; chega de tanta filosofia; minha ajudante; meu chefe; minha secretária; meu supervisor; minha faxineira; meu sócio; a idade está passando; vai ficar para tia; isso não é abuso; ela deu mole; quem mandou estar vestida assim?; nós homens é que sabemos quando o "não" é "sim"; ela estava bêbada; eu estava bêbado; você não gosta mais de mim?; você só fica com suas amigas; sua bunda está grande; tem que ter filhos; que estrias são essas?; seu rosto está murcho; empodere-se; não seja machona; que drama, foi só um tapinha; minha gatinha; sua cadela; não sou machista, mas...; sem querer interromper, mas ... ; vou explicar para vocês o que ela está querendo dizer; não entro no avião se for piloto mulher; mulher tem que ser carinhosa; mulher tem que ser misteriosa; batom vermelho depois dos trinta é vulgar; homens não gostam de mulheres independentes; assuma sua fragilidade; desista; você está flácida; mulher musculosa é feio; calma, era só uma piada; devem ser seus hormônios; se faça respeitar; seja submissa; seja paciente; seja carinhosa; você está parecendo uma puta; você está parecendo uma freira; sacrifique-se pelos filhos; é indecente amamentar em público; ou é bonita ou é inteligente; tem que aguentar certas coisas para manter o casamento; mulher de família não se divorcia; é egoísmo não querer ser mãe; que mané paridade de gênero?; passou a minha camisa?; o que tem para comer? eu sou o seu marido, tenho esse direito; te amo; te quero do jeito que eu quero que você seja; me obedeça...

sou capaz de cometer uma loucura...

você está me provocando...

não consegui me controlar...

me perdoe...

levanta desse chão...

abra os olhos...

eu não quis te sufocar...

não me abandone!

A opressão nos persegue desde o início. E ainda perguntam se ainda precisamos do Dia Internacional da Mulher. #inspireinclusão

