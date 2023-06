Qual a relação entre os desembolsos do BNDES e o nível de investimentos? Há três possibilidades:

Expansão do crédito do BNDES eleva os juros e reduz os investimentos financiados pelo setor privado. Dessa forma, $ 100 de investimentos financiados pelo BNDES levam a um aumento no nível de investimentos no país inferior a $ 100. Num caso extremo, o investimento nem aumentaria. Expansão do crédito do BNDES não afeta outros investimentos. Assim, cada $ 100 de empréstimos do BNDES levam a um aumento de $ 100 no nível de investimentos. Expansão do crédito do BNDES estimula o investimento privado, de modo que os $ 100 de empréstimos do BNDES levam a um aumento superior a $ 100 no total de investimentos.

Em coluna publicada anteriormente aqui na Folha, argumentei em favor da primeira possibilidade, explicando o mecanismo que levaria a esse efeito.

Logo do BNDES - Sergio Moraes/Reuters

Na segunda-feira (26), o BNDES divulgou um estudo sobre a relação entre seus empréstimos e o nível de investimentos. Nelson Barbosa, diretor do banco, usou o estudo para argumentar que, "na maior parte dos casos, quando o BNDES desembolsa mais, o investimento aumenta, e o setor privado desembolsa mais também. Eles vão juntos. Tem mais evidências de complementação do que de substituição entre um e outro".

Ao que parece, ele argumentava em favor da terceira possibilidade.

Contudo, o estudo do BNDES não leva a essa conclusão, e a literatura existente vai contra esse ponto.

O estudo mostra correlações entre o nível de investimentos e o desembolso do BNDES a cada ano. Sim, correlação não implica causalidade, mas, mesmo desconsiderando essa questão, essa correlação não nos permitiria separar dentre as três possibilidades listadas.

Para entender esse ponto, suponha que a única coisa que altere o investimento na economia seja o BNDES. Nesse caso, não importa se $ 100 de crédito do BNDES geram $ 20, $ 100 ou $ 150 em investimentos no total: a correlação entre desembolsos do BNDES e o investimento será sempre 100%.

Correlações indicam a importância de uma relação entre duas variáveis relativamente à importância da relação com outras variáveis. Não nos informam sobre tamanhos de efeitos.

Há, porém, diversos estudos, com diversas metodologias, que buscam estimar o efeito do crédito do BNDES sobre o investimento.

Alguns encontram que o efeito do BNDES no investimento é nulo ou próximo disso. Exemplos incluem os influentes artigos de Bonomo, Brito e Martins; e de Lazzarini, Musacchio, Bandeira de Melo e Marcon. Outros encontram um efeito positivo, como o de Cavalcanti e Vaz e o de Barboza e Vasconcelos.

Mas qual o tamanho do efeito?

O artigo de Barboza e Vasconcelos, citado no estudo do BNDES como evidência em favor do banco, estima que $ 100 a mais de crédito do BNDES levam a um aumento de $ 46 nos investimentos —haveria, portanto, uma redução estimada de $ 54 nos investimentos que ocorreriam na ausência da expansão desse crédito.

E esse é um trabalho com conclusões otimistas sobre o BNDES.

Em suma, ainda que não saibamos a magnitude dos efeitos, parece claro que crédito do BNDES reduz investimentos financiados pelo setor privado. A evidência aponta para o primeiro cenário que eu mencionei.

De novo, isso por si só não significa que as ações do BNDES sejam nocivas. Mas devemos ter em mente que, ao direcionar empréstimos para algumas atividades, estaremos tornando mais caro o crédito para empresas sem acesso aos recursos do BNDES e consumidores que querem comprar carros e geladeiras em prestações.