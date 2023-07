Qual deve ser a temperatura em Curitiba ao meio dia no próximo domingo?

Todo ano, meus alunos precisam buscar a melhor resposta possível a uma pergunta como essa para uma tarefa que vale nota.

Todos eles, invariavelmente, vão aos sites de previsão do tempo.

Até hoje, ninguém tentou assistir a vídeos no YouTube para aprender meteorologia. Nunca pensaram em olhar os gráficos das temperaturas passadas para adivinhar o futuro. Não passou pela cabeça de ninguém a ideia de buscar uma previsão melhor que a dos especialistas.

Razoável, né?

Curiosamente, porém, multidões buscam fazer exatamente isso no mundo do day trading.

Operador na Bolsa de Nova York - Michael M. Gantiago - 23.jun.2022/Getty Images via AFP

Day trading consiste em comprar e vender ações no mesmo dia. A ideia de viver disso é muito sedutora. Apostar é divertido, poder trabalhar com seu computador em qualquer lugar é conveniente, e quem acertar mais do que errar vai de fato ficar milionário.

O fato, porém, é que, a longo prazo, quase todo investidor individual perde. E a lógica por trás disso é a mesma que nos leva a crer que a previsão dos institutos de meteorologia é, em média, melhor do que faríamos se buscássemos aprender com vídeos no YouTube como prever o tempo olhando para gráficos de temperaturas passadas.

Preços financeiros são como previsões. Se todo o mundo achasse que a ação da Petrobras amanhã valeria R$ 0,10 a mais que agora, todos buscariam comprar —mas quem venderia? Esse preço não ficaria baixo assim.

Na realidade, participantes de mercado têm expectativas diferentes sobre preços de ativos. Assim, o preço de mercado de hoje reflete uma espécie de média das expectativas sobre o preço de amanhã.

Nesse mercado, temos instituições financeiras com os melhores equipamentos e especialistas em finanças, economia, métodos numéricos e ciência da computação. Gente que estudou muito, fez mestrado, doutorado, e só faz isso da vida. Seus computadores operam dentro da Bolsa.

Há também uma quantidade enorme de pessoas aprendendo no YouTube, lendo textos com menos de 50 páginas com alusões a termos complicados (como a sequência de Fibonacci), aparentemente sofisticados, mas essencialmente simplórios.

Quem vai ter a melhor previsão sobre movimentos de preços? Quem vai, em média, acertar mais?

Quem consegue prever melhor o tempo? Os institutos com equipamentos de ponta e especialistas em física e meteorologia, com muitos anos de educação e experiência, ou um indivíduo usando métodos rudimentares e seu computador pessoal?

Não sei muito sobre meteorologia, mas estudos empíricos sobre a performance de indivíduos no day trading existem.

Os pesquisadores Fernando Chague e Bruno Giovannetti fazem pesquisa sobre o comportamento e o desempenho de day traders e investidores individuais há muitos anos.

Em um de seus trabalhos, coautorado com Rodrigo De Losso, eles mostram que a esmagadora maioria dos day traders perde dinheiro, muito mais do que se operasse aleatoriamente. E o desempenho deles não parece melhorar com o tempo.

A maioria das pessoas que tenta lucrar no day trading percebe rapidamente estar num beco sem saída. Entretanto, uma minoria substancial persiste. Muitos só param quando o dinheiro acabou, a estrada chegou ao fim.

Investimentos de longo prazo no mercado financeiro podem trazer benefícios para quem compra e para quem vende ativos. Contudo, day trading é um jogo de soma zero, como uma aposta, um jogo, uma luta: se um ganha, outro perde. Só que a gente não vê contra quem está lutando.