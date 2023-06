Bons livros de história sobre épocas críticas para uma nação frequentemente provocam essa sensação de pasmo diante da incapacidade dos personagens de avaliar corretamente o balanço das forças em jogo e assim elegerem o caminho a seguir.

O terceiro livro da fascinante trilogia "Escravidão", de Laurentino Gomes, é exemplar nesse sentido. A combinação de pesquisa profunda com análise histórica acurada estabelece com clareza a aliança tácita tramada entre monarquia e aristocracia rural escravista no século 19. Foi essa aliança que permitiu ao Brasil passar à história como a última economia relevante a abolir a escravidão.

São evidentes os motivos dos monarcas para aceitar a barganha, uma vez que seu poder dependia do apoio das elites locais. Difícil é entender por que a aristocracia escravista acreditava ser possível ao país manter-se como única economia baseada no trabalho escravo do planeta. Especialmente após a abolição nos EUA, não estaria já evidente que o modelo tinha seus dias contados? Não obstante, o livro evidencia que fazendeiros resistiram "até o último minuto a todos os esforços do movimento abolicionista de acabar com o regime de cativeiro". Como entender tamanha miopia?

Outro excelente historiador, Jorge Caldeira, publicou há dias um artigo sob o título provocativo: "Atração de capitais ou feirinha fóssil?". O texto parte da constatação da crescente disponibilidade mundial de capitais privados para aplicação em projetos e nações comprometidas com a busca da neutralidade das emissões de carbono, para concluir perguntando se o Brasil, que sediará a COP30, em 2025, até lá "terá aprendido a nova linguagem da economia do mundo...ou vai ser a sede de uma feirinha fóssil para admiradores das últimas plataformas de petróleo num mar de energia renovável".

Cabe à sociedade brasileira como um todo atuar para que o país aprenda essa linguagem e possa aproveitar as muitas oportunidades apresentadas por essa nova economia. Neste artigo, vou focar especificamente o papel que acredito caber ao agronegócio para a superação do desafio.

Máquina agrícola no Condomínio Cachoeira do Estrondo, conjunto de fazendas no oeste da Bahia - Bibiana Garrido/Ipam/Divulgação

Em abril, o Parlamento Europeu aprovou uma lei que veda a importação de produtos originários de áreas desmatadas a partir de 2021. A lógica europeia é a mesma aplicada recentemente ao tributar o conteúdo de carbono das importações de produtos industriais: não trazer para dentro de suas fronteiras práticas que não respeitem suas normas ambientais.

As reações de representantes do governo e do agronegócio em relação à medida seguiram o mesmo padrão defensivo que as tem caracterizado historicamente, ao identificar apenas a motivação protecionista e anticompetitiva do legislador europeu. Citam aumentos de custos para os exportadores, unilateralidade da decisão e outras objeções de caráter técnico-jurídico para anunciar que contestarão a medida na OMC (Organização Mundial do Comércio).

Reação semelhante teve o setor pecuário à medida de autorregulação anunciada pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) que veda a concessão de financiamentos pelo sistema bancário a frigoríficos que não implementem até dezembro de 2025 controles para garantir que não adquirem gado criado em terras desmatadas ilegalmente na Amazônia. Embora sem contestar a iniciativa dos bancos, manifestam desagrado e exigem que as restrições sejam estendidas a outros setores.

O setor, através da bancada ruralista no Congresso, agiu também para esvaziar as funções dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas.

Não contesto o direito dos agentes do setor de defender seus interesses pelos caminhos institucionais que lhes são oferecidos no regime democrático, e nenhum dos exemplos acima, a meu ver, fere essa condição. Mas isso não me impede de questionar a sabedoria dessas iniciativas.

Medidas como a do Parlamento Europeu e mesmo a da Febraban são sinais claros de uma tendência mundial inevitável e crescente contra a qual qualquer esforço de resistência será pior que inútil; será contraproducente, na medida em que levará à perda de mercados para concorrentes mais sábios.

A melhor estratégia nesse caso seria uma "fuga para a frente", procurando caracterizar o Brasil como o país de agronegócio mais sustentável do planeta. Assim como utilizar nossas instituições de excelência, como a Embrapa, não apenas para desenvolver tecnologia agrícola de baixo carbono mas para fornecer subsídios ao Itamaraty e a demais órgãos envolvidos nas negociações internacionais que lhes permitam demonstrar a capacidade muito superior de remoção de carbono de nossa agricultura tropical, quando comparada à dos países temperados.

Para atingir esse objetivo, no entanto, não será mais possível aos representantes do agronegócio silenciarem, ou adotarem uma posição passiva diante do desmatamento da Amazônia e iniciativas para reduzir a efetividade de nossa legislação ambiental. Os líderes do setor deverão ser os primeiros e mais enfáticos a condenar os atos dessa minoria, agindo como quem retira uma laranja podre do balaio dos seus pares.

Estou consciente de que é rara e até malvista em nossa cultura a atitude de denunciar e criticar publicamente membros da nossa grei. Muitos de nós, porém, admiramos a postura recente do presidente Boric, do Chile, ao criticar a recepção e as palavras do presidente Lula, esquerdista como ele, ao presidente Maduro e sobre o regime venezuelano. Se achamos o comportamento digno de elogios, por que não o adotar?

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...

Como nação, carregamos a mácula terrível da escravidão, agravada pelo fato de termos patrocinado o prolongamento de suas práticas desumanas além de qualquer outra nação economicamente relevante. Esse maior tempo nem sequer gerou um processo de abolição mais eficiente, que tenha propiciado aos escravizados igualdade real de oportunidades com os imigrantes europeus. Também nossa economia sofreu com o consequente atraso na formação de mão de obra qualificada e desestímulo à diversificação de atividades, sem falar na imagem negativa que se projetou da nação.

Excetuando-se talvez a questão do sofrimento humano, a procrastinação da adoção de uma política nacional com vistas à neutralidade de carbono provocará consequências econômicas e reputacionais ainda maiores do que as citadas acima, sem mencionar a enorme oportunidade perdida por um país que detém todas as condições de liderar o ciclo econômico de baixo carbono.

No século 19 lideranças civis, como Luís Gama e Joaquim Nabuco, não tiveram força política para conduzir a abolição. Hoje, ao agro, não faltam lideranças esclarecidas, conscientes da importância do desafio ambiental. Resta esperar que nossas elites demonstrem ter evoluído nos últimos 150 anos.