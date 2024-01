Sempre que você ouvir de um bolsonarista que Alexandre de Moraes ameaça o equilíbrio entre os três Poderes, lembre-se disso: enquanto presidente, Jair Bolsonaro mantinha um esquema clandestino de espionagem contra o presidente da Câmara dos Deputados e os ministros do Supremo Tribunal Federal.

Em país sério, isso dá uma cana tão longa que no final da pena o elemento ganha o terreno do presídio por usucapião.

As revelações são da Polícia Federal. Segundo a PF, o esquema era comandado por Alexandre Ramagem, chefe da Abin durante o governo Bolsonaro.

Além de espionar o chefe dos outros Poderes, o esquema clandestino monitorava jornalistas e adversários políticos de Jair, promovia fake news e buscava informações que ajudassem os filhos de Bolsonaro a escapar da cadeia por escândalos de corrupção variados.

Presidente Jair Bolsonaro e o então diretor geral da Abin Alexandre Ramagem, durante o curso de Gestão Integrada em Inteligência - Marcos Corrêa - 09.dez.2020/PR

A existência de um esquema clandestino de espionagem no governo Bolsonaro nunca foi segredo. Em março de 2020, o ex-ministro Gustavo Bebianno disse, em entrevista ao programa Roda Viva, que Carlos Bolsonaro lhe comunicou que criaria uma "Abin paralela".

Um mês depois, o próprio Bolsonaro declarou, na famosa reunião do "passar a boiada", que tinha um sistema particular de informações, diferente do oficial.

No dia seguinte, Sergio Moro pediu demissão do Ministério da Justiça porque Bolsonaro queria indicar, vejam só, Alexandre Ramagem para a direção da PF. Em seu discurso de demissão, Moro declarou que se tratava de um aparelhamento da PF jamais visto nos governos do PT.

Não sei como Sergio Moro vai reagir às últimas revelações da PF. Em tese, poderia dizer "eu avisei" e sair pelo alto. Infelizmente, Moro parece ter se arrependido de ter denunciado o aparelhamento bolsonarista. Elegeu-se senador com votos da extrema direita. Foi ao debate do segundo turno com Jair, como um Padre Kelmon da toga.

E agora? Moro ficou feliz porque a Federal provou que ele tinha razão em 2020? Ou lamentou que a lei esteja sendo aplicada a seus aliados na eleição de 2022?

De qualquer forma, acho um escândalo que o Congresso e o resto da classe política continuem deixando para a polícia e para o Judiciário todo o trabalho de punir os golpistas de Bolsonaro.

Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, políticos do centrão, ouçam bem: se os bolsonaristas tivessem vencido, vocês teriam sido enforcados só 15 minutos depois dos ministros do STF. Os golpistas do 8 de janeiro pouparam o Congresso de suas depredações?

Se os golpistas partissem para cima de vocês, qual membro da bancada bolsonarista vocês acham que teria erguido a voz para defender a imunidade parlamentar? Faz sentido continuar tratando-os como participantes legítimos do jogo político?

As descobertas da Polícia Federal servem também para desmoralizar, mais uma vez, a narrativa segundo a qual uma instituição poderosa, o Supremo Tribunal Federal, perseguiu indivíduos que se limitavam a exercer, mesmo que de forma desastrada, seus direitos constitucionais.

Gente como Bolsonaro, Ramagem, Daniel Silveira ou Carlos Jordy não são indivíduos oprimidos sob o peso do Estado. São conspiradores que tentaram usar todo o peso do Poder Executivo para fechar os outros Poderes e estabelecer um estado policial. Como descobrimos semana passada, o plano corria a todo vapor.