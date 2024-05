Outro dia fui dar uma entrevista em um podcast e perguntaram (mais uma vez) isto: o que fazer com o esperma quando o rapaz ejacula ao final do sexo oral? Engolir? Cuspir? Enfim, fazer o quê?



E eu respondi: "Nada disso!". E foi uma risada pra todo lado. De nervoso, de não saber o que fazer. Mas contei lá a saída. E vou contar aqui pra você também.



Vamos lá: em tempos de infecções sexualmente transmissíveis (IST), especialmente a Aids, é importante não ter contato com o esperma, pois ele pode ser um grande transmissor de doenças.



A saída? Sexo oral TEM que ser feito de camisinha. Não há outro jeito para a prática ser realizada de forma segura. Ou seja, sem o risco de se infectar com alguma IST.

Sexo oral só com camisinha - Unsplash

O jeito correto é esse. É importante vestir a camisinha no pênis assim que ele estiver ereto. E a camisinha tem algo como um pequeno reservatório na ponta: a maneira adequada de vesti-la é segurar com dois dedos esse reservatório (para tirar o ar) e desenrolar a camisinha até a base do pênis.



E pronto: é nesse reservatório que o esperma vai ficar após ser ejaculado!



Tudo muito simples, sem contato com a boca, sem ter de engolir, nem cuspir. Nem se colocar em risco de contrair alguma infecção sexualmente transmissível.

Após a ejaculação, é só retirar a camisinha do pênis, com cuidado para o esperma não sair, dar um nó no meio e descartar no lixo.



E é assim, exatamente assim, que a gente deve lidar com o esperma, a ejaculação e o sexo oral nesse cenário em que vivemos.



E o prazer? Ah, ele acontece sim. Basta ter isso em mente (a segurança necessária) e se focar a partir daí nas sensações do momento, no encontro do casal e em tudo o mais de prazeroso que a prática sexual envolve.



Bom divertimento! Até mais!