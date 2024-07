No fim de semana passado, Javier Milei veio fugir do serviço em uma conferência de golpistas em Santa Catarina, a Cpac Brasil.

Sósia do presidente argentino Javier Milei posa com fã e motosserra durante a conferência Cpac Brasil, em Balneário Camboriú (SC) - Evaristo Sá - 7.jul.2024/AFP

Em seu discurso, o presidente argentino declarou que o socialismo é uma filosofia baseada na inveja e no ressentimento. Disse isso para gente como o deputado Mário Frias, ex-ministro da Cultura de Jair, um ator fracassado que sempre invejou os talentosos; para adeptos de Olavo de Carvalho, cuja vida foi um longo episódio de choro porque os filósofos profissionais não o reconheciam como um dos seus; para discípulos de Paulo Guedes, assombrado pelo ressentimento diante dos economistas da PUC-RJ que de fato conseguiram implementar um plano econômico bem-sucedido. Nos intervalos da palestra, os bolsonaristas puxavam refrões contra o cara que lhes venceu na última eleição e contra o juiz que não lhes deixou continuar no poder depois que tiveram menos votos que o mesmo cara.

Enfim, todo populista precisa de uma elite contra a qual o povo honesto deve se insurgir. Como a extrema direita puxa o saco de todas as elites reais, precisa inventar elites imaginárias, formadas, sei lá, pelos atores da Globo, pelos professores de humanas, pelos alunos cotistas.

Durante o evento, Milei recebeu de Bolsonaro a medalha "triplo i": "imorrível, imbrochável e incomível". Faltou "inelegível". Para lhe explicar o que queria dizer "incomível", Eduardo Bolsonaro virou seu traseiro na direção do presidente da Argentina.

Até Milei pareceu constrangido, e isso não é pouco. Estamos falando de um político que ia nos programas de TV argentinos contar que fazia sucesso em orgias porque dominava a técnica de chegar ao orgasmo sem ejacular.

Não, não é o tipo de coisa que eu gostaria de ouvir de políticos. Mas sejamos honestos, se alguém tivesse ensinado o procedimento ao Jair, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro teriam sido um pouco melhores nos últimos anos.

O governador Tarcísio de Freitas foi escalado para listar as realizações do governo Bolsonaro. Na falta de exemplos reais, citou a transposição do São Francisco, feita por Lula (e por seu então ministro Ciro Gomes), e o Pix, criado pelos funcionários do Banco Central.

Tarcísio poderia aproveitar e sugerir aos presentes que aprendessem a usar o Pix: a família Bolsonaro, em especial, parece ter uma forte preferência por comprar imóveis em dinheiro vivo. Por algum motivo, os emissários de Bolsonaro que venderam as joias sauditas nos Estados Unidos também tentavam evitar o sistema bancário.

Se você se interessou pela Cpac Brasil, sugiro que assista ao vídeo da reunião de 30 de novembro de 2022 no Congresso Nacional em que os mesmos deputados bolsonaristas que discursaram em Santa Catarina pediam golpe abertamente. Na plateia, caminhoneiros que fecharam estradas pedindo golpe, líderes dos acampados em frente aos quartéis e um dos terroristas que tentou explodir o aeroporto de Brasília na véspera de Natal de 2022.

A Cpac Brasil foi isso, uma reunião de turma do golpe fracassado de 2022. Foi um lembrete de como essa gente continua solta, livre para planejar o próximo golpe, enquanto vota mal sobre coisa séria no Congresso Nacional. Uma vergonha para o Brasil e para a Argentina.