Convites enviados pela Embaixada de Israel para um espetáculo de dança em Brasília geraram indignação entre membros da comunidade judaica. A apresentação será realizada às 20h do dia 23 deste mês, uma sexta-feira —ou seja, após o início do shabat, período sagrado de descanso no judaísmo.

Prédio do CCBB de Brasília - Pedro Ladeira - 8.nov.2022/Folhapress

As entradas cedidas se destinam à apresentação única da coreografia "First Things", assinada pelo israelense Michael Getman. Ela integra a 22ª edição do festival Dança em Trânsito, que será levado ao CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) da capital federal.

Pessoas e lideranças da comunidade judaica se mostraram indignadas com o fato de a embaixada não ter considerado o período do shabat ao disparar os convites. Em relatos feitos à coluna, classificaram a iniciativa como inaceitável e absurda.

Procurada, a chancelaria afirma que não se trata de um evento seu, mas, sim, de uma iniciativa independente, e que apoiou os organizadores pela relação dos trabalhos com o seu país.

Convite para o espetáculo "First Things" enviado pela Embaixada de Israel no Brasil - Reprodução

"A Embaixada de Israel no Brasil trabalha para conectar os mundos culturais israelense e brasileiro. Os artistas foram convidados pelos organizadores do festival Dança em Trânsito, e a embaixada ajudou a viabilizar a visita", afirma, em nota.

"A apresentação do dia 23 faz parte deste festival, não é uma iniciativa da embaixada. Acreditamos que o público brasileiro deveria ter a oportunidade de assistir à apresentação, mesmo que não seja uma iniciativa nossa", completa.

CONTRACAPA

O advogado Pierpaolo Bottini, a presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Maria Thereza de Assis Moura, e o advogado Gustavo Badaró receberam convidados para o lançamento de seu novo livro, "Juiz das Garantias". O evento foi realizado na Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal, na sede do STF (Supremo Tribunal Federal), em Brasília, na terça (13). O ex-advogado-geral da União Luís Inácio Adams compareceu. O advogado Nabor Bulhões também prestigiou os autores.