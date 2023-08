Orson Welles havia filmado ali perto. O lugar plano, de horizonte infinito, céu azul sem nuvens e com aparência de deserto foi também cenário de muitos western-spaghettis. Recentemente foi atravessado por uma linha de trem e uma estrada por onde passam carros a toda, numa perseguição de bangue-bangue.

Situada a 18 km de Madri, a pequena Chinchón recebeu a produção de "Asteroid City". Wes Anderson, que mora na França, construiu ali sua minúscula cidade, locação de um encontro de cientistas juvenis e seus pais, entre eles a famosa atriz interpretada à perfeição por Scarlett Johansson. O elenco é estelar como o céu observado por todos, o que inclui um alienígena.

A convenção se dá em volta da cratera aberta por um meteoro. Steve Carell administra o motel ao lado do observatório. O ano é 1955. Máquinas acionadas por moedinhas vendem doces, refrigerantes, meias, terrenos e dry martinis (com um twist), que os personagens não largam nem para tomar banho —numa cena, Tom Hanks aparece equilibrando mais taças que os dedos na mão. É o esporte local.

Em Londres, jornalistas visitam cenário do filme 'Asteroid City', de Wes Anderson - Henry Nicholls - 16.jun.23/AFP

Chinchón também é conhecida por produzir o chinchón, licor de anis que pode chegar a mais de 70 % de álcool. Os mais bravos encaram a porcentagem máxima sem eufemismos materiais, como água, açúcar ou alguma soda. Os idiossincráticos pais dos geninhos de "Asteroid City" e cientistas e militares coadjuvantes não bebem dessa poção que faz ver meteoros, até porque o cenário busca reproduzir o sudoeste dos EUA (onde bombas atômicas eram testadas.)

Como em todo filme de Wes Anderson, as coisas parecem de brinquedo, como se tudo saltasse de um livro de aventuras escrito por um surrealista ou de uma bande-dessinée dos anos 1960. Sempre com uma leve sombra dark, humor peculiar e muitos ingredientes nerd.

Nesse universo de hotéis cercados de neve, trens e aviões vintage, acampamentos de escoteiros, famílias excêntricas, bares e lanchonetes com paredes de cartolina e ilhas misteriosas, os coquetéis aparecem como elemento de destaque na estudada fotografia —e definem o estado de espírito dos personagens.

É o vermelho vivo do Campari contrastando com o azul oceânico em "A Vida Marinha com Steve Zissou". É a bandeja levada pelo garçom para a Redação em "A Crônica Francesa", com vinho branco, um drinque com ostra, um vermute e possivelmente um aperol. Mais adiante, uma briga em um manicômio faz voar taças e garrafas de champanhe, que congelam na tela —o balé borbulhante é protagonizado por Benicio Del Toro, artista psicopata que degolou dois bartenders, e Adrien Brody, seu agente.

Um dos repórteres (Owen Wilson) da revista-tema, homenagem satírica à New Yorker, chama-se Herbsaint Sazerac. Herbsaint é um licor de anis, muito usado em New Orleans quando o absinto foi proibido (será que o chinchón funcionaria?) para preparar… o sazerac. O nome é meia receita.

É como se Anderson tivesse tirado a poeira de seu O Pequeno Químico —há coquetéis em todos os seus longas e curtas. Fiquemos com o champagne cup. É o que bebe Monsieur Gustave (Ralph Fiennes) de "O Grande Hotel Budapeste", cercado de suas musas —ou vítimas— nonagenárias, depois de fugir da prisão por montanhas geladas. Recreativo e educativo.

Ralph Fiennes em cena de 'O Grande Hotel Budapeste', de Wes Anderson - Divulgação

CHAMPAGNE CUP

25 ml de conhaque

12,5 ml de licor de laranja

5 ml de xarope de cereja marrasquino

Champanhe

Mexa os primeiros ingredientes com gelo e coe para uma taça coupe. Finalize com o champanhe e uma cereja marrasquino.