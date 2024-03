Com seu paletó dourado e uma aura Sancho Pança, ele levanta, garrafa na mão, e diz que vai brindar a todo mundo ali, um por um. São 3.400 pessoas (parece mais, dado o volume das roupas). O apresentador avisa que não vai dar tempo.

Indiferente, vira-se para o vizinho e entrega-lhe uma margarita. No seu divertido sotaque tex-mex, diz que o rapaz, a quem chama de Colman Flamingo, e não Domingo, o ator de "Rustin", está precisando de um trago. E então começa a liturgia, declarando seu amor ao teatro inteiro, principalmente à "sua linda e adorável esposa, Charlize Theron". A atriz não esconde a surpresa, entre risos e engasgos.

Ao comando de "Salud!", muitos bebem da garrafinha de frigobar que surge magicamente em suas mãos. Inclusive Jimmy Kimmel, animador do Oscar. Fazem o coro para o merchandising de uma marca chique de tequila. Nosso simpático Señor Panza é o comediante mexicano Guillermo Rodriguez, parceiro de palco do programa noturno de Kimmel. Tudo em casa. Mi Oscar su Oscar.

Jimmy Kimmel (esq.) e Guillermo Rodriguez em partida de beisebol na Califórnia - Kevork Djansezian/Getty Images via AFP

Bem distante das luzes de Hollywood, em algum deserto da Austrália, um casal entra num restaurante mexicano. Estão numa situação ambígua de refém/captor. Uma cover da Frida Khalo aparece e pergunta se estão com sede. Ele pede uma cerveja e a suposta refém indaga se tem aquele martini que é feito com a água do pote de azeitona. "O dirty martini?", responde a garçonete. A reação revela candura: "O que é isso?".

Isso é o que você descreveu, vem a resposta, no quarto episódio da série "The Tourist". São duas temporadas de um suspense tresloucado, entre o estilo dos irmãos Coen e Tarantino, sem o mesmo brilho, mas com alguma graça. O destaque são as reviravoltas do roteiro e o carisma do par central, interpretado pela australiana Danielle MacDonald e o irlandês Jamie Dornan.

Há indícios de que essa versão olivada do martini tenha aparecido no final do século 19. Por escrito, só mesmo em 1901. A láurea cabe a John O’Connor, bartender de Nova York. Tem cara de acidente. "Ops, derrubei a salmoura na hora de pegar a azeitona. Hum, ficou bom." Anos depois, na Conferência de Ialta, Roosevelt teria sugerido o dirty martini como remédio para a dor de cabeça que atormentava Stálin. O homem de ferro da URSS detestou. Será?

Já o Homem de Ferro dos EUA adora. Não estamos falando de Roosevelt, um entusiasmado mixologista caseiro, mas de Tony Stark. No segundo filme da franquia da Marvel, Scarlett Johansson, que se revelaria a Viúva Negra, prepara um dirty martini. Ao servi-lo, pergunta: "está dirty o suficiente pra você?".

Scarlett Johansson em cena de "Homem de Ferro 2" - Divulgação

Seja na pele do herói metálico ou fora dela, Robert Downey Jr. jamais recusaria uma boa bebida, ainda mais entregue com tanta sensualidade. Mas parou de beber. A campanha algo anárquica da tequila no Oscar não o demoveu. A estatueta já estava de ótimo tamanho.

Em "The Tourist", os dirty martinis vão se enfileirando. E vêm coroados por sal ao longo da borda, como se fossem margaritas. Liberdades que ali não importam. Ao final, os dois saem cantando, feliz e tropegamente, "dirty martini, dirty martini…"

Mas essa poção da alegria pode ficar ruim se mal preparada. Dose bem a água da azeitona. Se conseguir, use salmoura. O importante é brindar na direção do Mediterrâneo. Foi lá que toda essa história começou.

DIRTY MARTINI

75 ml de gim (ou vodca)

15 ml de vermute seco

7,5 ml de água de azeitona

Mexa bem os ingredientes com gelo e coe para uma taça martini gelada. Como guarnição use de uma a três azeitonas.