São 204 países, alguns deles desconhecidos da maioria. Essuatíni, Tuvalu, Kiribati, Palau. Nomes que remetem a lugares exóticos, cenários de filmes e livros de aventura. Os três últimos fazem parte da Polinésia e Micronésia, nos Mares do Sul; o primeiro, fica na África, ao lado de Moçambique. É a antiga Suazilândia

Cerimônia de abertura dos jogos olímpicos Paris 2024 no Trocadéro.

Todos desfilaram na bela e diversificada abertura das Olimpíadas, com dois ou três atletas, e certamente têm suas bebidas tradicionais, mas há pouca informação sobre elas. Palau, maior consumidor mundial de maconha, talvez tenha algum drinque com essência de cannabis (o gringo killer é feito com tequila, conhaque e marijuana líquida. Fica a dica aos palauenses.)

Países um pouco mais visíveis no atlas do consciente coletivo, como o Quênia, com suas jogadoras de vôlei, têm um coquetel para chamar de seu. No caso, o Dawa, que em suaíli quer dizer "remédio". É basicamente uma caipiroska com mel, para fazer jus ao nome. Muito tomado em safaris, deve prejudicar a mira dos caçadores, para sorte das feras.

A bebida nacional da Islândia, que briga por medalhas na natação, é o brennivín, algo entre o gim e o aquavit. Quem viu "Kill Bill", de Quentin Tarantino, talvez lembre do personagem Budd tomando brennivín. Os Foo Fighters também mencionam o aguardente viking numa letra. Por vezes chamado de "morte negra" (é difícil imaginar por quê), acompanha o tubarão podre, comida típica, para aplacar o gosto (mais fácil de imaginar). É ingrediente do scandinavian daiquiri, numa conexão Cuba-países nórdicos.

A Tailândia, de bravos competidores no badminton, remo e boxe em Paris, vem com o seu siam sunray. Com vodca, licor de coco, pimenta e gengibre, foi criado para alavancar o turismo no país. Daí ser chamado de "Tailândia no copo". Bom para beber vendo o pôr do sol em Phuket ou na ilha James Bond (!). Antes chamada Khao Phing Kan, a ilha foi rebatizada depois de virar locação do filme "007 contra o Homem com a Pistola de Ouro". Sempre do contra, o agente pediria o siam sunray mexido, não batido.

Tiro com arco, tênis de mesa e basquete são algumas das modalidades disputadas por Porto Rico nas olimpíadas. Na modalidade levantamento de coquetel, o peso do país é o coquito, doce versão do eggnog. O apresentador Jimmy Fallon já se declarou fã incondicional. Leva rum (portorriquenho, evidente), leite de coco, leite condensado y otras cositas más. Costuma ser servido como sobremesa alcoólica.

Da terra dos coalas e cangurus vem o pavlova, cujo nome, o mesmo de uma sobremesa local, um merengue, já faz salivar. Criado por um bartender de Brisbane, trata-se de um sour com vodca e brandy de pêssego.

O Canadá, assim como a Austrália, briga pelas melhores posições no quadro de medalhas. Talvez ganhasse na modalidade coquetel. O drinque da nação de Leonard Cohen, Neil Young e Joni Mitchell é o bloody caesar, uma versão do bloody mary. A grande diferença desta poção criada em Calgary, em 1969, é o suco de clamato, um misto de tomate, vôngole e especiarias. O nome deve-se à inspiração italiana: o molho do espaguete ao vôngole. Ave bloody caesar!

Como se vê, o importante é competir, se possível vencer, e depois, quiçá, beber.

Bebida Bloody Mary feito com vodca, suco de tomate, suco de limão, molho inglês, pimenta e um talo de aipo - camelia_ododo/instagram

BLOODY CAESAR

Ingredientes

60 ml de vodca

120 ml de suco de clamato

15 ml de suco de limão siciliano

7 gotas de molho de pimenta

3 lances de molho inglês

2 pitadas de sal

2 pitadas de pimenta do reino

Modo de preparo

Gire os ingredientes na coqueteleira com gelo e coe para um copo Collins com gelo

Acrescente um talo de aipo