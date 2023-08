Antes da recente audiência chocante no Congresso dos Estados Unidos sobre óvnis, se você me tivesse dito que haveria um depoimento de que os EUA possuíam vida não humana, eu teria pensado que eles estavam se referindo ao próprio Congresso...

O impressionante testemunho de denunciantes alegando conhecimento interno de um encobrimento clandestino do governo de artefatos e vida não humanos levanta a questão chocante: nós compartilhamos o universo com vida inteligente e com o Congresso?! Mas quais são as afirmações, e quão verossímeis ou verificáveis elas são?

Ryan Graves, David Grusc e David Fravor chegam à audiência do Comitê de Supervisão da Câmara, em Washington - Drew Angerer -26.jul.23/Getty Images via AFP

Os membros do comitê abriram com entusiasmo a audiência pela busca de vida inteligente, mais transparência governamental e desconfiança no sistema. Então, os pilotos de caça americanos Ryan Graves e David Fravor depuseram sobre suas experiências pessoais, bem como citaram testemunhos de membros não identificados do serviço e relatos de pilotos comerciais sobre UAPs [sigla para fenômeno aéreo não identificado], alegando que tal atividade é amplamente subnotificada e ocorre rotineiramente. Eles descreveram diversos avistamentos de veículos aéreos sem asas, de formato atípico, que fazem manobras inexplicáveis e entram e saem em disparada do espaço.

Mas o testemunho mais impactante veio de David Gursch, um ex-oficial condecorado e membro da inteligência dos EUA, que diz ter sido informado por funcionários de um programa secreto de recuperação de UAPs que possui aeronaves não humanas e pilotos mortos. Ele afirma que mais de 40 testemunhas que entrevistou confirmaram essas afirmações e que os encobrimentos podem ter envolvido americanos sendo feridos ou até mortos. Gursch disse até que uma nave recuperada continha "biológicos não humanos", o que implica que era pilotado por um alienígena ou por um macaco especialmente talentoso.

Gursch diz que tem fotos, documentos oficiais e depoimentos para sustentar suas afirmações, bem como a localização de lugares em que houve quedas e desses programas, mas está legalmente proibido de fornecer informações sigilosas fora de salas seguras, chamadas SCIFs [sigla para Instalação de Informações Confidenciais Compartimentadas].

Os membros do Congresso dizem que foram barrados de SCIFs pelo Pentágono, o que impediu a verificação de provas ou testemunhas. O congressista Tim Burchett afirma que três testemunhas desistiram depois de serem chamadas de última hora pelo Pentágono, o que para mim é a parte mais convincente da audiência.

Por que o Pentágono nem permite que o Congresso examine essas informações e por que eles estão intimidando as testemunhas? Desde então, o diretor do Pentágono também chamou Gursch de mentiroso. O que faz com que o Departamento de Defesa pareça um pouco... na defensiva.

Antes da audiência, Gursch tinha feito algumas afirmações potencialmente malucas, como encobrimentos da década de 1930 movidos pelo Vaticano e por Mussolini, naves potencialmente interdimensionais do tamanho de um campo de futebol e relatórios de ataques "não humanos" que lançam dúvidas e intrigas. Não sei o que é mais louco, as coisas que ele está dizendo ou o fato de eu não ter certeza se é loucura.

O ex-presidente Gerald Ford afirmou ter visto um óvni, o que dá mais credibilidade a tais crenças ou prova que os presidentes amam tocas de coelho movidas a maconha no YouTube tanto quanto eu quando tinha 22 anos. Isso me faz pensar se Gerald Ford também gostava de jantares meio aquecidos no micro-ondas e de jogar Grand Theft Auto às 2 da manhã enquanto ouvia… Life On Mars?

Afirmações como a de Gursch exigem provas substanciais que não existem, mas com a falta de transparência e o aumento de vídeos virais de óvnis inexplicáveis nos últimos anos, o interesse por alienígenas é quase tão grande quanto pela inteligência artificial. Isso significa que a única inteligência pela qual não estamos mais interessados... é a nossa. Espero que haja mais perguntas e esclarecimentos e, se o Congresso precisar, ficarei feliz em levar Grand Theft Auto.