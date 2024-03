Em setembro de 2015, na Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, líderes de governos e de Estado de 193 países, entre eles o Brasil, adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). A agenda é um plano de ação para a erradicação da pobreza e o enfrentamento às desigualdades socioeconômicas e à emergência climática, desafios globais e requisitos indispensáveis para avançarmos com o desenvolvimento sustentável.

No Brasil, celebramos recentemente a retomada da CNOS (Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e os esforços do país para construir o ODS 18, sobre igualdade étnico-racial, com foco nas desigualdades que afetam especialmente os povos indígenas e a população negra.

A implementação da Agenda 2030 no âmbito local exige processos de planejamento integrados e participativos. As políticas públicas devem se valer de indicadores que possibilitem seu adequado monitoramento e o estabelecimento de metas consensuadas pela população.

O IDSC-BR Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades aponta para os enormes desafios que enfrentamos nesta que é considerada a Década da Ação pelas Nações Unidas. O IDSC apresenta uma avaliação dos 5.570 municípios brasileiros com base nos dados mais atualizados disponíveis nas fontes nacionais, contemplando 100 indicadores referentes aos 17 ODS.

Vista aérea do Bairro da Paz, em Salvador, Bahia, equipado com painel solar - Rafaela Araújo - 04.mar.2024/Folhapress

O nível de desenvolvimento sustentável varia de muito alto (80 a 100 pontos), alto (60 a 79,99), médio (50 a 59,99), baixo (40 a 49,99) a muito baixo (0 a 39,99). A média nacional foi de 46,85 pontos. Nenhum município brasileiro atingiu a média de Desenvolvimento Sustentável Muito Alto. A maioria dos municípios brasileiros (3.970) têm nível baixo ou muito baixo de desenvolvimento sustentável.

Outra ferramenta importante para apoiar os municípios é o Mapa da Desigualdade, que revela a cidade ou regiões por meio de suas diferenças territoriais, de modo a identificar as regiões mais carentes de serviços e de infraestrutura em temas que incidem sobre a qualidade de vida das pessoas. A diferença entre o melhor e o pior indicador é chamada de "Desigualtômetro".

Organizações que integram o Pacto Nacional de Combate às Desigualdades realizam hoje o evento "Combate às Desigualdades nas Cidades–Desafios e Iniciativas". Além da apresentação de experiências exitosas no enfrentamento às desigualdades, serão lançados o "Mapa da Desigualdade entre as Capitais" e o "Programa de fortalecimento da sociedade civil e dos governos locais para a promoção e construção de cidades justas, igualitárias, democráticas e sustentáveis a partir da implementação dos ODS", projeto realizado pelo ICS e a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, em parceria com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e o Instituto Alziras, no âmbito da Estratégia ODS, com co-financiamento da União Europeia.

Por um lado, o processo eleitoral deste ano configura-se como um momento fundamental para avançarmos na concretização dos ODS. Por outro, pesquisa realizada pelo ICS em parceria com o Ipec, que mapeou a percepção da população sobre as múltiplas desigualdades —social, racial, gênero e orientação sexual— revelou que, para 64% dos entrevistados, o aumento da representatividade de alguns segmentos da sociedade na política e cargos de poder contribui para a diminuição da desigualdade.

Neste sentido, convidamos os partidos políticos, candidatas e candidatos, a incorporarem em seus planos de governos propostas concretas para a implementação dos ODS, pautadas pelo enfrentamento às desigualdades e às mudanças climáticas, a promoção dos direitos humanos e da participação cidadã, que resultem na formulação de políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida da população, "sem deixar ninguém para trás", conforme preconiza a Agenda 2030.

E o que os governos locais podem fazer para combater as desigualdades? Entre as propostas do ICS, destacamos:

Construir o Mapa das Desigualdades territoriais; regionalizar seus investimentos em razão da vulnerabilidade dos distritos/bairros; criar um Programa de Metas participativo e alinhado à Agenda 2030; ampliar e fortalecer instâncias e mecanismos de participação cidadã; melhorar os indicadores do IDSC para monitorar o desempenho das políticas públicas; promover a equidade de gênero e raça na administração; criar a Comissão Municipal para os ODS; condicionar a aprovação de projetos de lei ao impacto sobre a redução das desigualdades; e registrar a adesão ao Programa Cidades Sustentáveis (PCS) e à Estratégia ODS para terem acesso a metodologias, ferramentas e conteúdo de apoio ao planejamento urbano integrado e à implementação dos ODS por meio da Plataforma Cidades Sustentáveis.

Quanto à sociedade na totalidade, além da participação ativa no processo eleitoral, estimulamos que valorize seu voto em candidatas e candidatos comprometidos com a implementação dos ODS.