Foi tudo, menos amigável a saída de Marta Suplicy da Secretaria Municipal de Relações Internacionais para apoiar a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL), o principal adversário do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na tentativa de reeleição. Ficaram mágoas ainda em processo de digestão.



Será tudo, menos amigável, a campanha que se avizinha tendo à frente o presidente Luiz Inácio da Silva e o antecessor, Jair Bolsonaro. Na boca de cena estão todos por enquanto razoavelmente civilizados. No bastidor, o clima prenuncia refrega pesada, embora com incertezas.

O presidente Lula reuniu-se com a ex-senadora Marta Suplicy no Palácio do Planalto - Ricardo Stuckert/PR

Uma delas é se a ex-prefeita será mesmo vice de Boulos, pois ainda são desconhecidos os termos do acordo firmado com Lula. Outra diz respeito à convivência dos eventuais companheiros de chapa, donos de alto cacife. Uma terceira é sobre a densidade eleitoral de Marta Suplicy que perdeu uma reeleição e ficou em quarto lugar no último pleito a que concorreu, há oito anos.



A despeito das correntes comparações da volta de Marta ao PT com a adesão de Geraldo Alckmin (PSB) ao campo de Lula em 2022, a realidade não autoriza tal paralelo. O ex-governador, hoje vice-presidente, militante de vida inteira do PSDB e, portanto, antagonista do PT com quem se confrontou em duas eleições presidenciais, fez de fato uma transposição.

Aquele lance deu-se em ambiente de concertação. Na emergência de atração do centro no qual uma figura de perfil marcadamente de centro-direita, diria até conservador, teve o condão real de conquistar parte do eleitorado resistente ao PT.



Agora não há aquela urgência nacional. O conceito de frente ampla perdeu força. Além disso, a marca popular da personagem em destaque é de esquerda. Trata-se de uma volta ao curso original, o que torna duvidoso o efeito desejado de suavização na imagem de Boulos e a ampliação significativa do terreno a ser ocupado.



Uma boa jogada que ainda não está claro se foi certeira.