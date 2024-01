Nunes publica demissão de Marta Suplicy sem indicar acordo comum

São Paulo

A exoneração de Marta Suplicy do cargo de secretária de Relações Internacionais da gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi publicada na edição desta quarta-feira (10) do Diário Oficial sem indicar um acordo comum, como havia sido sinalizado na reunião entre os dois no dia anterior.

A publicação não menciona a expressão "a pedido", comum nos casos de saída amigável entre as partes.

A saída de Marta foi anunciada nesta terça-feira (9), após a ex-prefeita sinalizar ao presidente Lula (PT), com quem se reuniu na véspera, que aceitará o convite para ser vice de Guilherme Boulos (PSOL) na eleição municipal na cidade.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ao lado da então secretária de Relações Internacionais Marta Suplicy durante evento - Ronny Santos - 18.nov.2022 /Folhapress

Após a repercussão da reunião entre Marta e Lula, Nunes inicialmente minimizou, dizendo não haver fato novo para a então secretária mudar de lado na campanha. Depois, disse ter recebido novas informações e preparou uma carta de demissão para reunião com ela na prefeitura.

Marta, que estava de férias desde o dia 15 de dezembro, também preparou uma carta com pedido de demissão partindo dela.

Ainda de acordo com relatos, a ex-prefeita queria divulgá-la só nesta quarta, mas Nunes pretendia que a situação fosse resolvida antes. Diante disso, a carta de Marta pedindo demissão foi divulgada nesta terça.

Na reunião, Nunes sugeriu que a demissão fosse em comum acordo, como acabou sendo divulgado nos comunicados à imprensa de ambos.