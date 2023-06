A marca RAM, do grupo Stellantis, entra no segmento de picapes compactas com a Rampage. O novo modelo é produzido em Goiana (PE), onde divide a linha de montagem com a Fiat Toro.

O utilitário, que chega às lojas em agosto, tem versões com motores 2.0 turbo a diesel (170 cv) ou a gasolina (272 cv). Todas as opções trazem cabine dupla, câmbio automático de nove marchas e tração integral.

Grupo Stellantis apresenta nova picape Rampage - Divulgação

Diferentemente do que ocorria com as picapes de porte médio, as versões mais em conta da Rampage são turbodiesel, com preço a partir de R$ 240 mil. O pacote de equipamentos inclui sete airbags, central multimídia com tela de 12,3 polegadas, faróis com LEDs e monitoramento de permanência na faixa de rodagem, entre outros itens de série.

A versão mais cara é a R/T, com valor sugerido de R$ 270 mil. Seu motor 2.0 turbo a gasolina se chama Hurricane 4 e é produzido na Itália. A montadora afirma que essa opção parte do zero e chega aos 100 km/h em 6,9 segundos.

O espaço interno é bom para quatro adultos e equivalente ao oferecido por sua principal concorrente, a Ford Maverick (a partir de R$ 244,9 mil).

Veja preços, versões e equipamentos da picape Rampage

Rampage Rebel 2.0 turbodiesel (R$ 240 mil)

- Câmbio automático de 9 marchas

- Tração 4x4 com reduzida

- Central multimídia de 12,3" com Android Auto e Apple CarPlay sem fio

- Revestimento interno de couro preto

- Banco do motorista com ajustes elétricos de 12 vias

- Ram Connect (plataforma de serviços conectados)

- Faróis e lanternas full LED

- RamCharger (carregador de celular por indução com resfriamento)

- Freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold

- 7 airbags

- Controle de velocidade adaptativo

- Monitoramento de pontos cegos

- Sistema de permanência na faixa de rodagem

- Alerta de colisão frontal com frenagem autônoma e detecção de pedestres e ciclistas

- Pneus All Terrain 235/65 R17

Rampage Rebel 2.0 turbo a gasolina (R$ 250 mil) – Acrescenta motor Hurricane 4 de 272 cv e escapamento duplo

Rampage Laramie turbodiesel (R$ 250 mil) ou a gasolina (R$ 260 mil) – acrescenta revestimento interno de couro, rodas de 18 polegadas e acabamentos externos cromados Rampage Laramie

Rampage R/T a gasolina (R$ 270 mil) – acrescenta revestimento interno de couro e suede, suspensão esportiva e rodas aro 19.