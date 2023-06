A Chevrolet divulgou nesta quarta (7) sua nova tabela de preços para os modelos Onix, Spin e Montana. Os valores foram adequados à MP 1175, que concedeu descontos por preço, eficiência energética e produção local de componentes.

A versão mais simples do hatch compacto Onix teve o preço reduzido de R$ 84.390 para R$ 78.390. O carro é equipado com seis airbags, ar-condicionado, direção assistida, acionamento elétrico das janelas e das travas das portas, controles de tração e estabilidade, sistema de som e alarme. O motor 1.0 flex tem 82 cv de potência.

Chevrolet Onix é equipado com seis airbags em todas as versões - Divulgação

A versão 1.0 turbo flex (116 cv) com câmbio automático de seis marchas agora custa R$ 93.240, uma redução de R$ 4.000 em relação ao cobrado anteriormente.

O sedã Onix Plus 1.0 flex, que tem os mesmos equipamentos da opção hatch, teve uma redução de R$ 6.000: passou de R$ 96.390 para 90.390.

Versão mais cara e equipada da família, o Onix Plus Premier 1.0 turbo automático é anunciado por R$ 113.490. São R$ 5.000 a menos que na tabela antiga.

A minivan Spin, que deve ser renovada neste ano, passou a custar a partir de R$ 99.990 na versão LS 1.8 flex com câmbio manual. Antes, o valor era de R$ 103.990.

Já a picape Montana 1.2 turbo flex (133 cv) com câmbio manual, que é a única versão que se enquadra nas exigências da MP 1175, teve o preço reduzido de R$ 118.690 para R$ 114.690.

Em nota, a montadora afirma que vai oferecer condições facilitadas para compra de modelos que não se enquadram no teto de R$ 120 mil que faz parte do plano de incentivo. Entre esses estão todas as versões do SUV Tracker, que custa a partir de R$ 127.690.

Hyundai dá desconto de R$ 12,3 mil para HB20 Sense

O maior desconto entre os novos modelos de entrada foi dado pela Hyundai. A marca de origem sul-coreana reduziu o preço do HB20 Sense de R$ 82.290 para R$ 69.990.

Contudo, a montadora já vinha praticando valores menores no mercado. Antes da publicação da MP 1175, o modelo era oferecido por R$ 74.290.

A lista de itens de série inclui seis airbags, ar-condicionado e direção com assistência elétrica. O motor 1.0 flex tem 80 cv de potência.

A opção Comfort com câmbio automático tem motor 1.0 turbo (120 cv). Seu preço passou de R$ 104.590 para 98.590.

Confira o antes e depois no preço de alguns dos carros à venda no Brasil:

Renault Kwid Zen

Antes: R$ 68.990

Agora: R$ 58.990

Fiat Mobi Like

Antes: R$ 68.990

Agora: R$ 58.990

Peugeot 208 Like

Antes: R$ 69.990

Agora: R$ 62.990

Citroën C3 Live

Antes: R$ 72.990

Agora: R$ 62.990

Hyundai HB20 Sense

Antes: R$ 82.290

Agora: R$ 69.990

Volkswagen Polo Track

Antes: R$ 82.290

Agora: R$ 74.990

Chevrolet Onix 1.0

Antes: R$ 84.390

Agora: 78.390

Chevrolet Onix Plus 1.0

Antes: R$ 96.390

Agora: R$ 90.390

Chevrolet Onix 1.0 turbo flex automático

Antes: R$ 97.240

Agora: 93.240

Hyundai HB20 Comfort automático

Antes: R$ 104.590

Agora: R$ 98.590

Volkswagen Virtus TSI manual

Antes: 104.390

Agora: 98.890

Volkswagen Saveiro Robust

Antes: R$ 94.490

Agora: 90.190

Jeep Renegade Turbo

Antes: R$ 119.990

Agora: R$ 115.990