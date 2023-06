A Anfavea (associação das montadoras) escolheu Brasília como sede de seu simpósio sobre eletrificação, realizado nesta quarta (14). O evento marca a reaproximação entre a entidade e o governo.

Embora os 40 carros elétricos expostos no evento chamem a atenção, o etanol, mais uma vez, está em destaque.

Márcio de Lima Leite, presidente da associação, afirmou que há planos para conceder bonificações aos consumidores que optarem pelo combustível renovável. A ideia é oferecer algo similar aos programas de milhagem disponibilizados por cartões de crédito e companhias aéreas.

Ford apresenta Mustang Mach-e em Brasília, utilitário esportivo 100% elétrico - Eduardo Sodré/Folhapress

É uma forma de estimular o uso do álcool, que perde espaço por ser menos atraente que a gasolina na maioria dos estados, devido ao menor rendimento. Há, contudo, vantagens ambientais em comparação aos combustíveis de origem fóssil.

Quanto aos carros elétricos, Leite disse que o mais importante é ter previsibilidade para atrair novos investimentos. Hoje apenas as chinesas GWM e BYD, que não participam do evento em Brasília, têm projetos já confirmados de produção local nesse segmento.

"O Brasil aponta para uma possível sobra de energia nos próximos anos. Temos desafios de infraestrutura, mas também temos oportunidades", afirmou o presidente da Anfavea.

Montadoras exibem seus carros híbridos e elétricos no simpósio Anfavea Conduzindo o Futuro da Eletrificação no Brasil, realizado em Brasília - Eduardo Sodré/Folhapress

O estímulo aos carros menos poluentes deve ganhar força com o PL dos combustíveis, que vem sendo chamado de PL do futuro pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Segundo o ministro, o projeto de lei vai reunir diferentes iniciativas de descarbonização, englobando o programa Rota 2030, em vigor hoje.

Embora fale do futuro da eletrificação, a Anfavea mantém os olhos no presente e prepara um balanço sobre as vendas desde o início das medidas de redução dos preços.

Leite disse que os resultados devem começar a aparecer na próxima semana, após o período necessário para licenciamento das unidades vendidas. De acordo com dados do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio de Serviços), 30% do crédito previsto já foi solicitado pelas empresas.

Nove montadoras aderiram ao programa que busca reduzir os preços dos carros. Juntas, oferecem 31 veículos divididos em 233 versões.