A alta nos preços das passagens aéreas vai mexer com o segmento de ônibus rodoviários. A Mercedes-Benz decidiu aumentar a produção desses chassis em 2024, pois acredita no aumento da demanda por viagens interestaduais pelas estradas do Brasil.

Essa foi uma das últimas decisões tomadas durante a gestão de Roberto Leoncini. O executivo está se aposentando após 10 anos à frente da divisão de vendas de veículos pesados da montadora.

Leoncini acredita que mesmo a implementação de medidas para reduzir os preços dos voos não vai reduzir a procura por ônibus. "Sabemos que esse tipo de plano não decola, por mais que o governo tenha boa intenção", afirma o executivo. "É um movimento bacana, social, mas esbarra nos custos."

Ônibus rodoviário construído sobre o chassi O500 da Mercedes-Benz do Brasil - Divulgação

O encarecimento dos bilhetes aéreos pressionou o resultado do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) de dezembro, que subiu 0,40% e ficou acima das previsões do mercado financeiro.

No acumulado até dezembro de 2023, as passagens registram alta de 48,11% no índice. Os dados foram divulgados nesta quinta (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A Mercedes-Benz ainda não divulgou qual será o investimento na produção de chassis de ônibus rodoviários, nem o volume previsto. Não há, contudo, preocupação com fornecimento de peças para esses veículos, problema que persistiu ao longo da pandemia de Covid-19.

Leoncini diz que a queda da demanda por veículos pesados na China favorece a oferta de componentes no mercado global – principalmente eletrônicos. Espera-se ainda pela queda de preços desses itens.

Qualquer redução é bem-vinda: os custos de produção de veículos pesados subiram devido à implementação plena da norma Euro 6 neste ano. Os caminhões, por exemplo, ficaram entre 10% e 20% mais caros nas gerações atuais.

O novo padrão de controle de poluentes e de gás carbônico equivale no Brasil à oitava fase do Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores). Na Europa, essa etapa está em vigor desde 2016.

Como sempre ocorre em mudanças de regras ambientais, alguns frotistas aproveitaram promoções de modelos Euro 5 e anteciparam a renovação de seus veículos em 2022. Dessa forma, a venda de caminhões acumula queda de 14,3% de janeiro até esta quarta-feira (27) na comparação com o mesmo período do ano passado.

Já a venda geral de ônibus cresceu. No acumulado do ano, 20.352 unidades foram comercializadas, o que representa uma alta de 19% sobre o mesmo período de 2022. Os dados são baseados no Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).

O resultado também foi influenciado pela mudança na legislação ambiental. Como os chassis precisam receber as carrocerias, muitos dos modelos Euro 5 comprados em 2022 só foram licenciados em 2023.

O segmento ainda se recupera dos anos difíceis durante a pandemia e espera um resultado ainda melhor em 2024. Além da aposta no segmento rodoviário, um dos motivos do otimismo é a retomada do programa Caminho da Escola.