Após os resultados expressivos deste ano, as marcas chinesas continuarão a movimentar o mercado brasileiro em 2024. A primeira novidade será o BYD Dolphin Mini, que estreia no primeiro trimestre. O preço será próximo de R$ 100 mil.

O carro se chama Seagull (gaivota em inglês) em outros mercados. A mudança de nome na América Latina é uma forma de aproximá-lo do Dolphin "tamanho M" – que hoje é o carro elétrico mais vendido do Brasil, com preço que parte de R$ 149,8 mil.

BYD Seagull vai se chamar Dolphin Mini no Brasil; estreia ocorre no primeiro trimestre de 2024 - Divulgação

O novo modelo chega para disputar mercado com hatches compactos flex de câmbio automático, como o Volkswagen Polo Sense (R$ 99.990) e o Chevrolet Onix (R$ 98.750). Terá, portanto, potencial para grandes volumes de vendas.

"[O Dolphin Mini] definitivamente acabará com a sensação de que carro elétrico é coisa de rico", diz Alexandre Baldy, presidente do conselho da BYD no Brasil. O executivo afirma ainda que a marca vai dobrar o número de concessionárias ao longo de 2024, chegando a 200 lojas.

A proposta do compacto elétrico é puramente urbana. Há espaço para quatro ocupantes e porta-malas com 230 litros de capacidade. Com 3,78 metros de comprimento, é cerca de 10 cm maior que o Renault Kwid.

Segundo a BYD, a autonomia do Dolphin Mini mais em conta é de aproximadamente 300 quilômetros com uma carga completa das baterias. A potência disponível equivale a 75 cv.

Importado da China, o modelo tem chance de ser produzido em Camaçari (BA). As obras no complexo que pertenceu à Ford começam em fevereiro, segundo Baldy.

Hoje, a BYD está focada no desenvolvimento de um motor híbrido flex e pode ultrapassar os R$ 3 bilhões em investimentos previstos inicialmente. A montadora foi beneficiada pela extensão dos benefícios a empresas que produzem na região Nordeste.

"A Reforma Tributária, com o regime automotivo do Nordeste incluso na mesma, permite um adicional surpreendente de confiança do investidor", afirma o diretor do conselho da BYD.

Novas marcas da Chery estreiam em 2024 sem participação do grupo Caoa

Há mais novidades vindas da China, e com planos de produção nacional. São os modelos das marcas Omoda e Jaecoo, que fazem parte do grupo Chery.

A operação é comandada pela matriz e não há participação da Caoa. O ponto em comum é a fábrica de Jacareí (interior de São Paulo), que está fechada desde maio de 2022.

Versão híbrida do Omoda 5 chega ao mercado brasileiro em 2024 - Divulgação

A unidade foi inaugurada em 2014. Em 2017, o grupo Caoa adquiriu 50,7% das operações da Chery no Brasil. Há possibilidade de retorno da produção no local, agora com os modelos Omoda e Jaecoo –parte da estratégia é produzir localmente.

Mas ainda não há definição de onde seria essa linha de produção, dizem executivos. No momento, o trabalho está voltado para a homologação dos produtos no Brasil.

O primeiro a chegar será o elétrico Omoda 5 EV, e logo depois virá sua versão híbrida. Nesse caso, o conjunto mecânico deverá ser o mesmo usado nos Caoa Chery Tiggo 5x e 7: motor 1.5 turbo (160 cv) a gasolina conciliado a um alternador que ajuda a reduzir o consumo.

A linha Omoda terá os carros de menor preço, que irão competir com SUVs compactos e médios na faixa entre R$ 150 mil e R$ 200 mil. Os modelos foram exibidos nesta quinta (21) durante evento em São Paulo.

As versões híbridas e elétricas do Omoda 5 se diferenciam pela parte frontal. A cabine traz bom acabamento e há até aquecimento no banco traseiro, mas ainda não foram definidos quais serão os pacotes de equipamentos disponíveis no Brasil.

SUVs chineses da marca Jaecoo, que pertence ao grupo Chery, chegarão ao Brasil em 2024 - Divulgação

Mais "quadrados", os modelos da marca Jaecoo têm estilo e aptidões off-road. Uma das opções será o J8, que deverá ser chamado apenas de 8 no mercado nacional. Com sete lugares, vai disputar mercado com utilitários mais luxuosos.

As vendas terão início ao longo de 2024, ano em que o grupo Chery pretende abrir 40 concessionárias próprias. O objetivo global é vender 1,4 milhão de carros das marcas Omoda e Jaecoo até 2030.