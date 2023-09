Quem leu com atenção o relatório da Polícia Federal que instruiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes mandando prender a cúpula da PM de Brasília pôde perceber que as investigações correram numa linha que documenta o corpo mole da segurança no dia 8 de janeiro. Coisa minuciosa, documentada com a precisão dos minutos.

Tratando do caso dos PMs, o documento é claro:



"A ‘falha’ operacional não decorreu de deficiências dos serviços de inteligência da PMDF. O que ocorreu, em verdade, foi omissão dolosa por parte dos denunciados que, com unidade de desígnios, aceitaram os resultados visados pela turba antidemocrática e aderiram ao intento criminoso dos insurgentes. Os agentes de segurança pública denunciados poderiam ter atuado para impedir os resultados lesivos verificados em 8 de janeiro de 2023, pois obtiveram informações sobre os riscos inerentes aos atos".



A linha de defesa dos generais e coronéis que se julgam protegidos pela teoria do "apagão" foi triturada no caso dos PMs. Eles precisam de bons advogados.

Corda esticada

Até a semana passada, o ministro Fernando Haddad mantinha sua posição de defesa do déficit zero nas contas públicas até o final de 2024. Era uma posição compreensível. Se ele afrouxasse a corda, abriria a porteira.



A ministra do Planejamento chegou a dizer que "o futuro a Deus pertence".



A partir de agora os çábios serão obrigados a apresentar explicações para explicar um futuro previsível, com o qual o Padre Eterno nada tem a ver, para justificar uma meta inalcançável sem cortes de gastos.

As receitas extras de R$ 168 bilhões são um sonho.

Elon Musk, por Isaacson

Vem aí a biografia do bilionário Elon Musk, escrita por Walter Isaacson, que já cuidou das vidas de Steve Jobs, Albert Einstein e Leonardo da Vinci.



Num aperitivo, o Wall Street Journal publicou o trecho em que sua filha transexual foi à Justiça para se livrar do sobrenome Musk.



O texto de Isaacson foi mantido a sete chaves até seu lançamento simultâneo em todo o mundo, marcado para o dia 12.



Jobs, Einstein e Leonardo saíram como grandes figuras. Elon Musk tem 1,86 m na vida real. Deverá sair menor.