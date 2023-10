Na terça-feira, o professor Michel Gherman, defensor da criação de um Estado palestino, foi obrigado a abandonar a sala onde se realizava um debate sobre a guerra em Israel. Havia sido hostilizado por alunos que discordavam dele.

Mau exemplo para estudantes de uma universidade. Os estudantes que hostilizaram Gherman deveriam lembrar que, em 1963, uma assembleia de alunos da PUC do Rio ratificou a decisão da escola de expulsar os irmãos Ailton e Alcir Henrique da Costa, presos a quilômetros de distância porque pichavam uma parede saudando o 40º aniversário do Partido Comunista.

Passou o tempo, poucos se orgulharam da posição assumida.

Palestinos tomam tanque israelense após cruzara fronteira na Faixa de Gaza - Said Khatib - 7.out.2023/AFP

Outubro de 1963

No dia de hoje, há 60 anos, Lee Oswald conseguiu um emprego em Dallas, no prédio de seis andares onde funcionava um depósito de livros. Amanhã será seu primeiro dia de serviço.

Dias depois, Oswald completou 23 anos e nasceu sua segunda filha.

O agente do FBI que acompanha os passos de Oswald sabe que ele morava em Nova Orleans e esteve no México, mas deixou a cidade num carro com placa do Texas.

Amanhã, completam-se 60 anos do dia em que o embaixador americano no Brasil Lincoln Gordon pediu que se organizasse um plano de contingência para lidar com a instável situação política do Brasil, presidido por João Goulart. A Central Intelligence Agency acreditava que ele ainda tinha chances de concluir seu mandato.