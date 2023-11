A cavalaria petista consumiu energias inúteis combatendo a divulgação do acesso franqueado no Ministério da Justiça a Madame Tio Patinhas, mulher do líder de uma facção criminosa da Amazônia. Isso só pode ser atribuído a algum vírus deixado pelo Gabinete do Ódio de Bolsonaro.

O governo está conduzindo no Ministério da Justiça um projeto sacrossanto que beneficiará jovens que estão no ensino médio. Só o ministro Camilo Santana fala dele.

O presidente Lula (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), visitam sede do Inep, em Brasília, no dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) - Pedro Ladeira - 5.nov.23/Folhapress

Numa entrevista aos repórteres Sérgio Roxo e Karolini Bandeira, Santana contou:

"O aluno receberá um valor mensal, mas só poderá sacar ao final de cada ano se for aprovado. Vamos avaliar frequência e aprovação. Ele também receberá uma poupança na conta dele e poderá acompanhar o rendimento. Este valor poderá ser retirado ao final do terceiro ano, quando ele também vai ter a prioridade para acesso a microcrédito, se quiser montar seu negócio. Ou então, ter um dinheirinho para pagar a faculdade."

Uma das melhores ideias do governo Lula 01 foi o ProUni. Esse programa, que poderá se chamar "Pé de Meia", poderá conter a evasão escolar, beneficiando quem precisa. O dinheiro irá para os estudantes, não para as escolas.