No início do ano que está acabando, Lula anunciou: "Estejam certos de que vamos acabar, mais uma vez, com a vergonhosa fila do INSS, outra injustiça restabelecida nestes tempos de destruição".

Um mês depois, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, acrescentou: "Estamos buscando o aprimoramento das rotinas administrativas para viabilizar, até o final do ano, a análise das requisições em até 45 dias".

Em abril a fila havia crescido e tinha mais de 1 milhão de vítimas.

Fachada do INSS, em Brasília - Gabriela Biló - 14.abr.23/Folhapress

Em agosto ela foi reduzida de 1,42 milhão para 1,2 milhão, mas tudo não passava de uma manipulação metodológica.

Em novembro, a fila tinha mais de 1,65 milhão de segurados e Lula sancionou um projeto de lei que permite a realização de perícias por telemedicina e facilita os procedimentos.

A turma da telemedicina foi atendida e o ano termina sem redução da fila em comparação com o dia em que Lula prometeu acabar com ela. Lupi voltou a atacar e prometeu que em 2024 o tempo de espera pelas perícias será de 30 dias.

Pede-se a Papai Noel que os doutores não prometam o que não podem cumprir e, se possível, deixem de empulhar o público.

Cena carioca

No domingo passado uma senhora passeava com seu cachorro no Jardim de Alah quando apareceu um galalau tentando tomar-lhe o bicho.

Furtar cães já seria novidade, mas a senhora foi defendida por um grupo de pessoas que acampam no Jardim de Alah para fumar o que não se deve.

Cláudio Castro na frigideira

O governador do Rio, Cláudio Castro, precisa de bons advogados. A Polícia Federal saiu atrás de seu irmão e o Superior Tribunal de Justiça autorizou a quebra de seus sigilos. Em nota, ele reagiu dizendo que "não há nada contra ele".

Quando um magano diz que não há provas para incriminá-lo, adota uma linha de defesa que não traz sorte. O que a investigação busca são as provas.